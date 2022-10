Luigi Strangis: testo e autori di “Strano”, quinta traccia dell’album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis Strano testo e autori.

Strano è la quinta traccia del nuovo album del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Voglio una gonna è fuori dal 14 ottobre per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano è stato scritto da M. Paolino, M. Vinci e Y. Stano.

Luigi Strangis STRANO TESTO

Sigaretta e partiamo

ti va il cammino di Santiago

in camera mia

scusa è una discarica

che peggio di così non si può

E giuro

da piccolo volevo un gufo

adesso mi accontento se riesco a parlare al futuro

a mettermi a nudo con qualcuno

Lo so che sembro strano

se quando litighiamo poi ti amo di più

è un verbo complicato

sentirsi al sicuro con le spalle al muro

scusa se

voglio una vita senza regole

40 gradi a Natale

non vedo niente di male, di male

C’è la savana in macchina

vieni con me portiamo nonna a ballare

sul tetto di un locale

lei lo sa come si fa

Strano

da piccolo restavo muto

adesso mi ritrovo perfino a parlare col muro

mi guardo allo specchio solo al buio

Lo so che sembro strano

se quando litighiamo poi ti amo di più

è un verbo complicato

sentirsi al sicuro con le spalle al muro

scusa se

voglio una vita senza regole

40 gradi a Natale

non vedo niente di male di male

Come palloni abbandonati su un tetto

nuvole e grandine per noi fa lo stesso

custodiremo tutti i graffi del tempo

c’è tempo c’è tempo

Lo so che sembro strano

se quando litighiamo poi ti amo di più

è un verbo complicato

sentirsi al sicuro con le spalle al muro

scusa se

voglio una vita senza regole

40 gradi a Natale

non vedo niente di male di male