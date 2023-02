LDA: testo, significato e audio di “Scappi o rimani” nona traccia contenuta nell’album “Quello che fa bene”

LDA Scappi o rimani testo e significato del nono brano contenuto nell’album Quello che fa bene fuori dal 17 febbraio per Columbia Records – Sony Music Italy.

Il brano è stato prodotto da Alessandro Gemelli e scritto da LDA, Alessandro Caiazza e Alessandro Gemelli.

LDA Scappi o rimani significato del brano

Ecco come racconta il brano Luca:

“Scappi o rimani è un punto di domanda che pongo ad un’altra persona, ma che ogni tanto pongo anche a me stesso. È una domanda a cui tengo particolarmente.

Tutta la canzone è improntata su un’unica metafora, un leitmotiv di un treno in partenza che porta via l’amore ma porta via anche me dall’amore. E resta solo il dubbio se rimanere o scappare via.”

LDA SCAPPI O RIMANI TESTO e AUDIO

Questo amore è scritto su un vagone della metro

In un saluto alla partenza del tuo treno

E in un bacio stampato nel mio pensiero

Si nel mio pensiero

E sto fumando e penso a lei

Perché non nego ciò che vorrei

Anche se gli occhi che guardi non sono i miei

Ricorda che poi solo loro sanno chi sei

Ma pensarti è un illusione che sei ancora mia

Ed incontrarti è la speranza che non vai più via

Perché spesso urlo il tuo nome

Noi che siamo due parole

Cinque lettere d’amore per te

Sembrano grandi come Giove

E io ti chiedevo scappi o rimani

Che fai scappi o rimani?

Scappi o rimani da me?

Mi rispondevi non lo so

Ripetevi sempre non lo so

Maledico il treno che ti sta portando via

Tu disegni con il dito su quel finestrino

E tra le rotaie c’è un filo di nostalgia

Forse sarà destino

Ma io non ci sto

Ti scrivo messaggi per poi cancellarli

Ma non si può

Cercare scusanti per stare lontani

Se tra me e te c’è qualcosa in più

Di un banale messaggio d’amore

Che scriverai tu

Perché spesso urlo il tuo nome

Noi che siamo due parole

Cinque lettere d’amore per te

Sembrano grandi come Giove

E io ti chiedevo scappi o rimani

Che fai scappi o rimani?

Scappi o rimani da me?

Mi rispondevi non lo so

Ripetevi sempre non lo so

Ora quel vetro è appannato e non ti fa vedere

Che sono ancora in stazione e cerco di rimanere

Dietro la linea gialla che non mi fa cadere

Nel ricordo che ho di noi

Perché spesso urlo il tuo nome

Noi che siamo due parole

Cinque lettere d’amore per te

Sembrano grandi come Giove

E io ti chiedevo scappi o rimani

Che fai scappi o rimani? Scappi o rimani da me?

Mi rispondevi non lo so

Ripetevi sempre non lo so

Foto di Fabrizio Cestari