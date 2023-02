LDA: il testo della versione di “Oggi sono io” presentata a Sanremo 2023 con Alex Britti

LDA Oggi sono testo e significato della cover del brano di Alex Britti presentata a Sanremo 2023 e contenuta nell’album Quello che fa bene fuori dal 17 febbraio per Columbia Records – Sony Music Italy.

Il brano è stato prodotto da prod. Kekko D’Alessio, Alex Britti, Adriano Pennino, Max D’Ambra, Steve Tarta.

LDA oggi sono io significato del brano

Ecco come racconta il brano Luca:

“Alex è un artista immenso e il brano è un capolavoro. È una storia autobiografica di Alex che mai si è presentato ad una donna vista in un bar: il protagonista è timido e insicuro e mi ci rivedo molto in lui, è una canzone vera.

Quando lui venne ad Amici ho subito pensato ‘se faccio Sanremo chiedo a lui di accompagnarmi nella serata delle cover’, poi quando l’ho contattato la sua unica risposta, immediata, è stata ‘Ci vediamo all’Ariston!’.

Per me è un onore che questo brano sia nel mio primo vero disco.”

LDA OGGI SONO IO TESTO e AUDIO

E non so perché quello che ti voglio dire

Poi lo scrivo dentro una canzone

Non so neanche se l’ascolterai

O resterà soltanto un’altra fragile illusione

Se le parole fossero una musica

Potrei suonare ore ed ore, ancora ore

E dirti tutto di me

Ma quando poi ti vedo c’è qualcosa che mi blocca

E non riesco a dire neanche come stai

Come stai bene con quei pantaloni neri

Come stai bene oggi

Come non vorrei cadere in quei discorsi

Già sentiti mille volte

E rovinare tutto

Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi

Senza quella sensazione che non mi fa dire

Che mi piaci per davvero

Anche se non te l’ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto

E non me ne frega niente

Se dovrò aspettare ancora

Per parlarti finalmente

Dirti solo una parola

Ma dolce più che posso

Come il mare come il sesso

Finalmente mi presento

Dicono dicono

Che le mie labbra sono chiuse ma gridano

Perché quando mi avvicino a te lo sai che

Il mondo si ferma e poi

Vorrei dirti che tu mi piaci

Più dei dettagli, più dello sfondo più bello che c’è

Mi hai insegnato tu a guardare i tramonti per poi lasciarmi Lì a guardarli senza te

Ma domani poi ti rivedo ancora…

E mi piaci per davvero

Anche se non te l’ho detto

Perché è squallido provarci

Solo per portarti a letto

E non me ne frega niente

Se non è successo ancora

Aspetterò quand’è il momento

E non sarà una volta sola

Spero più che posso

Che non sia soltanto sesso

Questa volta lo pretendo

Preferisco stare qui da solo

Che con una finta compagnia

E se davvero prenderò il volo

Aspetterò l’amore e amore sia

E non so se sarai tu davvero

O forse sei solo un’illusione

Però stasera mi rilasso

Penso a te

E scrivo una canzone

Dolce più che posso

Come il mare come il sesso

Questa volta lo pretendo

Perché oggi sono io

Oggi sono io

Foto di Fabrizio Cestari