LDA: testo, significato e audio di “EX” sesta traccia contenuta nell’album “Quello che fa bene”

LDA Ex testo e significato del sesto brano contenuto nell’album Quello che fa bene fuori dal 17 febbraio per Columbia Records – Sony Music Italy.

Il brano è stato prodotto da Lvnar e scritto da LDA, Alessandro Caiazza e Marco Ferrario.

LDA Ex significato del brano

Ecco come racconta il brano Luca:

“Ex affronta la sfumatura della gelosia nella relazione, dal punto di vista dell’ex dell’altra persona gelosa di noi due.

All’interno del brano cerco di spiegare all’altra persona che non la deluderò, non la farò soffrire come è successo nella sua storia passata.”

LDA EX TESTO e AUDIO

Resta qui baby puoi credermi

Non sarò mai il tuo ex

Se il tradire è una scelta e non è mai un errore

Fidati di me che tengo a bada l’istinto egoismo d’amore

E dicono

Che l’amore mi rende ridicolo

Tutte quelle volte che io dico no

Lo faccio per sentirmi più libero e mi limito

Se parli ma sono distratto dai tuoi sguardi

Vedo l’infinito nei dettagli

Ma tu chiami un taxi si è fatto tardi

Resta qui baby puoi credermi

Lascia a terra lo stress perché

Noi voliamo forte come un jet

Zucchero filato tra le nuvole

Chiudi gli occhi e baciami

Non sarò mai come il tuo ex

Che parla tanto

Te lo giuro che non lo sopporto

Ma tu mi stai accanto

Lui è geloso come dargli torto

Ma tu

Sei un posto nel mondo in più

Dove mi sento sicuro e non c’è nessuno

Illumini la stanza quando fa buio

Mentre parli ma sono distratto dai tuoi sguardi

Vedo l’infinito nei dettagli

Ma tu chiami un taxi si è fatto tardi

Resta qui baby puoi credermi

Lascia a terra lo stress perché

Noi voliamo forte come un jet

Zucchero filato tra le nuvole

Chiudi gli occhi e baciami

Non sarò mai come il tuo ex

Resta qui baby puoi credermi

Lascia a terra lo stress perché

Noi voliamo forte come un jet

Zucchero filato tra le nuvole

Chiudi gli occhi e baciami

Non sarò mai come il tuo ex

Foto di Fabrizio Cestari