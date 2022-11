Ernia: testo di “Weekend” settima traccia dell’album “Io non ho paura”

Ernia Weekend testo della settima traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

Il pezzo racconta la paura per una vita talmente monotona che rischia di sembrare una prigione,

ERNIA WEEKEND TESTO E AUDIO

Non appena finì la maturità

sai che

non sognavamo soldi però una chance

vabbè

che il primo passo fatto fuori da scuola

beh si

fu che mettemmo il piede in una tagliola

la vie

Per anni non cambiò niente nella nostra condizione

a parte il nome e nella firma di un nuovo padrone

tu dopo avevi modi folli per spezzar la catena

finiva sempre con la fuga o con 10 anni in galera

Però poi pure tu

sai che non c’era speranza

senti me

sai che c’è

viviamo solo il weekend

Viviamo solo il weekend

c’è il weekend

viviamo solo il weekend

Quando tu hai finito l’università

da tre

fu chiaro che non eravamo Elon Musk

vabbè

ci incontravamo fuori da un bar tabacchi

perché

magari diventiamo ricchi se gratti

Io che facevo lavoretti tu invece eri par-time

a fine mese lo stipendio non arrivava mai

poi che sognavo di lasciar tutto e partir per un viaggio

perché pensavo che per la routine servisse coraggio

che non ho

però poi

anch’io mi sono convinto

a stare qui

Sai che c’è

Viviamo solo il weekend

Viviamo solo il weekend

c’è il weekend

viviamo solo il weekend

Lunedì te luchè Poi me ne pentirò

sono in trappola

ma almeno poi

c’è il weekend

Viviamo solo il weekend

c’è il weekend

c’è il weekend

c’è il weekend

viviamo solo il weekend