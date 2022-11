Ernia: testo di “Rose e fiori” tredicesima traccia dell’album “Io non ho paura”

Ernia Rose e fiori testo della settima traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

Questo brano racchiude l’ansia per un pianeta morente e una società al collasso.

ERNIA Rose e fiori TESTO E AUDIO

Passerà

io non so se sarò abbastanza bravo a farlo

Con l’età

dicono che prima o poi ci facciamo il callo

Giro l’angolo ed ho trent’anni e il domani che sognavo

Ha cominciato ad aver sempre più un retrogusto amaro

Io che pensavo di scappare da un passato viscoso

Ora ho il futuro, è un presente molto più spaventoso

Il sistema nervoso a furia di tirarlo si spezza

Non si gioca coi sentimenti, neanche con la pazienza

Se il vento soffia i nostri genitori apprezzano la brezza

La mia generazione trema su un filo d’incertezza

Non bastano orizzonti nuovi, paesaggi e luoghi

E scusami, non è egoismo il mio quando ti dico:

“Come posso assicurargli il meglio, avessi un bambino?”

Se di questi tempi io

di questi tempi non mi fido

Andando contro le mie previsioni

Non so vedere altri giorni migliori

All’orizzonte vulcani, alluvioni

E io non smetto di pensare

Ma poi ma poi ma poi

Tu hai fiducia, io no, io no, io no

E tutto quello che so, che so, che so

Domani senza colori

Non vedi più rose e fiori

È la fiducia mia che arranca

Non mi fido di promesse o della stampa

E di chi m’indica la via

ma ha passato da un pezzo gli ‘anta

Paghiamo alla romana sta abbondanza

Ma al nostro tavolo si mangia

Tutto quello che dal loro avanza

E poi c’è un “che” che ancora forse non colgo

C’è un’incognita domani su cui non ho il controllo

Parlano di crisi da sempre, dell’altro sta per succedere

Sorprende che pensiamo ai soldi

dimmi in cos’altro dovremmo credere?

Tutto adesso, tutto presto, è tutto presente

Perché temo che di certo in futuro non resti niente

Toglimi tutto, ma ti prego toglimi il dubbio

Che sarà rose e fiori potrebbe crescerne il frutto

Andando contro le mie previsioni

Non so vedere altri giorni migliori

All’orizzonte vulcani, alluvioni

E io non smetto di pensare

Ma poi, ma poi, ma poi

Tu hai fiducia, io no, io no, io no

E tutto quello che so, che so, che so

Domani senza colori

Non vedi più rosa e fiori

Passerà, io non so se sono abbastanza bravo a farlo

Con l’età mi chiedo se prima o poi potrò raccontarlo