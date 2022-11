Ernia: testo di “Qualcosa che manca” brano con Rkomi contenuto in “Io non ho paura”

Ernia Qualcosa che manca testo della terza traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

Nel pezzo Matteo duetta con un grande amico… Rkomi.

Ernia Qualcosa che manca testo e audio

Se avessi quell’auto veloce che guardo dal vetro

mi servirebbe solo il tempo di farci il pieno

senza pensare troppo a ciò che lascio in dietro

che se lo perdo è perché posso farne a meno

Guidare via da qui fino a tarda sera

fin quando potrò dire “ne è valsa la pena”

e lasciarti così non è una bella maniera

ma sempre meglio che fare una vita in galera

Già vedo le mie mani sul volante in corsa

che lascio i miei problemi di una vita scorsa

quell’auto sembra dirmi sali ora o non te ne vai più

oh no

E ho visto il mondo eppure sto cercando ancora dentro me qualcosa che manca

e se l’ho avuto è andato tra le dita come sabbia insieme al tempo che passa

vorrei non dirmi oh hey

ciò che volevo è tutto qui

E perdo tutto non so come forse devo avere un buco dentro la tasca

Ti chiamo caso se non so decifrarti

Caos se non ti riconosco

Arte se non so chiamarti

Collezionisti di persone

Hai preso in prestito le mie ossa

E mi dai in pasto alla tua fantasia del cazzo

Mi sento esposto e rallentabile

il mio nuovo sport è facile

schivare le ragazze e farsi un po’ meno domande

terrificante e sensuale

c’è un punto in cui la vita è starsene incollati alle cose che non vanno

I miei pensieri escono anche senza permesso

incendierei il pianeta solo per vederci meglio

Quell’auto sembra dirmi sali ora o non te ne vai più

E ho visto il mondo eppure sto cercando ancora dentro me qualcosa che manca

e se l’ho avuto è andato tra le dita come sabbia insieme al tempo che passa

vorrei non dirmi oh hey

ciò che volevo è tutto qui

E perdo tutto non so come forse devo avere un buco dentro la tasca

Ciò che mi manca sta nel mezzo

non arriva mai o arriva troppo presto

che cosa è che non va in me

non sono i cash o cartier

cerco qualcosa di grande che resti

E ho visto il mondo eppure sto cercando ancora dentro me qualcosa che manca

e se l’ho avuto è andato tra le dita come sabbia insieme al tempo che passa

vorrei non dirmi oh hey

ciò che volevo è tutto qui

E perdo tutto non so come forse devo avere un buco dentro la tasca

E perdo tutto non so come forse devo avere un buco dentro la tasca