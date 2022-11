Ernia: testo di “Non ho sonno” undicesima traccia dell’album “Io non ho paura”

Ernia Non ho sonno testo della settima traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

Come per Bu! e Cattive intenzioni questo pezzo fa parte dei brani più “rap duro” dell’album.

ERNIA Non ho sonno TESTO E AUDIO

Ma quando dormo

Dio mi consiglia, ma stasera non ho sonno

So quando esco ma non so a che ora torno

Muovo la testa finché non mi spezzo il collo

E dicono: “no, io ormai non ti riconosco più”

Per i soldi, due per sta roba

Tre per Milano che mi sembra Gotham

Uno per i soldi, due come l’uno

Tre per chi invece ha paura del buio

Ehi tu vuoi sapere la news?

Spremo teste ai miei nemici come fosse Orange Juice

Ha colato tutto il tavolo per una Grey Goose

Ma te chiami Ambrogio, non sei Jesus né Papoose

Mordo il culo come il logo di Apple

Lei è ammutolita е non le ho ancora messo la gag ball

Patrimonio UNESCO il pizzo arabesco

Gliеl’ho levato presto, frate senza Effort

E quando chiami tu la notte

Appare il Mat-segnale col mio logo

Lei che mi arriva a domicilio come Glovo

Dichiarati parte lesa

Ho preso soldi ovunque, frate, a parte in chiesa

Ci hai fatto la serata, alla fine non si è stesa

Ma tu hai fatto pago pago come in Polinesia

Ma quando dormo

Dio mi consiglia, ma stasera non ho sonno

So quando esco ma non so a che ora torno

Muovo la testa finché mi spezzo il collo

E dicono: “io ormai non ti riconosco più”

Per i soldi, due per sta roba

Tre per Milano che mi sembra Gotham

Uno per i soldi, due come l’uno

Tre per chi invece ha paura del buio

Stronzo mugola

Non bevo le cazzate dei colleghi, fra mi ci rinfresco l’ugola

Cerca il mio nome, googla

Scopri che dovrei star residente

come opera vivente al Guggenheim

Caliamo giusto in tre

Col flow metti il busto, frate’, t’aggiusto il gel

Vendo come Justice feat. Justin Rap però I don’t dance

Scemo, I just …. back

Drizzo le antenne per l’atollo alle Antille

Ti privo del follow se ne hai già dette mille

“Gli occhi, chico, non mentono” dice Rose Villain

Infatti ho ancora cuore e dollari riflessi nelle pupille

Chiamami Matteo Bonifico Duca

Con annessa la tipa che tu bel rapper che asciuga

Con gli orecchini da pirata, Tortuga

E il tenore, zio, da bagnasciuga

Ma quando dormo

Dio mi consiglia, ma stasera non ho sonno

So quando esco ma non so a che ora torno

Muovo la testa finché mi spezzo il collo

E dicono: “io ormai non ti riconosco più”

Per i soldi, due per sta roba

Tre per Milano che mi sembra Gotham

Uno per i soldi, due come l’uno

Tre per chi invece ha paura del buio