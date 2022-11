Ernia: testo de “L’impostore” ultima traccia dell’album “Io non ho paura”

Ernia L’impostore testo dell’ultima traccia contenuta nell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

Il pezzo racconta la paura di non meritare tutto ciò che si ha.

ERNIA L’impostore TESTO E AUDIO

Mi rattristo

É la mia vita quella a qui assisto

Più pubblico che io vinca e meno lo interiorizzo

Non capisco, dire impostore è un eufemismo

Mi chiedo correndo il rischio “è fortuna oppure tempismo?”

Per quanto mi ci dedico e quanto io ci sia dedito

Perché io sì e non loro, siamo uguali al primo gemito

Non credo nel destino o chi parla in modo profetico

Ma se il talento è innato allora qual’è il mio merito

Pensavo che il successo fosse una mia fantasia

Non sono io davvero, è un caso di omonimia

Levo il corpo da queste maglie

e il volto da queste scaglie

Guardo allo specchio nel mio riflesso

C’è uno scambio di persone

so bene come si fa

Sfrutto la situazione un po’ come il Mattia Pascal

Eppure se mi compiacciono spero che non mi trovino

E li distraggo aspettando che notino

Che li ho ingannati tutti… Ciro, Skinny

Oh li ho ingannati tutti… Vale, Lillo

Sì, li ho ingannati tutti… Junior, Andy

Forse li ho ingannati tutti

Voi, tutti

Non c’è nulla che non so

su come fare a ferirmi

Entro dentro il lato brutto delle cose

ma poi non so come uscirci

Ora chiedimi “tu questo te lo meriti o lo vuoi?”

E se ti dicessi “io son l’impostore tra di noi”

Mi ameresti ancora?

Dandomi queste sfumature di cattivo

Dio se esiste è decisamente un tipo creativo

Verso me stesso in primis e ne sono consapevole

Ostaggio della testa quindi resto sempre vittima e colpevole

Dico “purtroppo Ernia è un fantoccio, solo un ladro”

Senza peli sulla lingua che quello è un organo glabro

Faccio buon viso quindi narciso nel farla franca

Ma a mio avviso resta sempre qualcosa che manca

Conosco l’uomo nel suo privato, l’uomo nel suo peccato

Metto le lettere del mio nome dell’impiccato

L’uomo e la bestia in lotta per sempre: tauromachia

Io conosco i retroscena e non esiste la magia

Forse è grazie al cervello che ho reso grande il mio nome

Ma la musica è di pancia, io non ho duro l’addome

Forse metterlo in piazza riesce a darmi un po’ di pace

O è per distrarvi prima che notiate

Che li ho ingannati tutti… Ciro, Skinny

Oh li ho ingannati tutti… Vale, Lillo

Sì, li ho ingannati tutti… Junior, Andy

Forse li ho ingannati tutti

Voi, tutti

Non c’è nulla che non so

su come fare a ferirmi

Entro dentro nel lato brutto delle cose

ma poi non so come uscirci

Ora chiedimi “tu questo te lo meriti o lo vuoi?”

E se ti dicessi “io son l’impostore tra di noi”

Mi ameresti ancora?

E se tu mi scoprissi

saresti così sincero

Da farmi vedere un po’ i segreti tuoi

E se guardandoti

Tu capissi che sei

Pure tu solo un altro impostore tra di noi