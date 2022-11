Ernia: testo di “Bastava la metà” brano con Guè e Gaia contenuto nell’album “Io non ho paura”

Ernia Bastava la metà testo della settima traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

In questo pezzo due collaborazioni. Quella col mentore Guè e con la vincitrice di Amici, Gaia Gozzi.

ERNIA bastava la metà TESTO E AUDIO

Io mi accorgo adesso che

Di quello che mi hai dato

Forse bastava la metà

Il calendario sul muro segna novembre

L’anno non è il corrente

Io faccio la prima, è il 2007

Guardo la mia città tra le gocce sulle finestre

Prima delle sveglie prego per sogni d’adolescente

E Milano fammi cieco ad ogni occhio

Rendimi muto se quando vedo

poi c’ho voglia di parlar troppo

Per quando scappo mostrami i sentieri

Dammi la fame di quei due figli che son figli di stranieri

Quando mi accerchiano nascondi i brividi

еvitami gli spigoli

Incolla le mie nocche ai loro zigomi

Fai dura la pеlle dei miei fratelli

E a chi ce l’ha con noi

devi smussare le lame dei coltelli

Rendimi impenetrabile al giudizio

Sussurrami all’orecchio degli imboschi

fa che io veda un indizio

Dimmi ogni tuo racconto se son via

Perché temo di non farcela

Però se ce la faccio sarai mia

Io mi accorgo adesso che

Di quello che mi hai dato

Forse bastava la metà

E me ne accorgo adesso che il tempo si è fermato

E sembra vuota la città

Non si può tornare indietro, è la verità

Me ne accorgo adesso che bastava la metà

G-U-E

Yeah

Pensavo non l’avrei mai conquistata

Come una donna che è impossibile ed altolocata

Ma dopo la lancetta ha messo il turbo

Ho fatto veni, vidi, vici

Il suono della city, io il demiurgo

Emozioni che ho provato nei paraggi

Scuoterebbero al tal punto che ti cadrebbero i tatuaggi

Inizialmente i soldi erano solamente dei miraggi

Vivendo faster gli hustler erano gli esempi saggi

Metti che morissi domani, qua la mia donna pregherebbe

Sì, delle madonne elettriche

Ma avrò il duomo nelle pupille, Charas nelle papille

Immunizzatomi all’amore, metropoli sulle spalle

In chiesa faccio sparring, esiste un paradiso per gli Zarri

Milano è tutta white come Barry

Non riesco ad addormentarmi

Ci scommetto Keith Haring

Sono tutte bugie quelle che narri

Io mi accorgo adesso che

Di quello che mi hai dato

Forse bastava la metà

E me ne accorgo adesso che il tempo si è fermato

E sembra vuota la città

Non si può tornare indietro, è la verità

Me ne accorgo adesso che bastava la metà