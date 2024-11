Amici 24: le anticipazioni dell’ottava puntata con Mida e Tananai

Amici 24, le anticipazioni dell’ottava puntata del Pomeridiano.

Domenica 17 novembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti musicali Mida e Tananai, che presenteranno rispettivamente i nuovi singoli Morire Per Te e Booster. Ma non è tutto! Tananai giudicherà infatti, insieme a Carlo Verdone, anche la gara di canto, mentre per il ballo Maria De Filippi ha chiamato Irma De Paola.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante l’ottava puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 17 novembre è registrata).