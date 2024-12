Amici 24: le anticipazioni della tredicesima puntata con i Negramaro

Amici 24, le anticipazioni della tredicesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 22 dicembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti musicali i Negramaro, che presenteranno il nuovo inedito.

Gabry Ponte, insieme a Nicolò De Devitiis e Paola Turci, giudicheranno invece la gara di canto, mentre per la gara di ballo Maria De Filippi ha chiamato Eleonora Abbagnato.

SFIDE

TrigNO, Nicolò e Ilan non affrontano le loro sfide a causa dei provvedimenti disciplinari. Teodora, Vybes, Alessio, Antonia e Chiamamifaro vincono le rispettive sfide, non con poche difficoltà.

Dopo la vittoria, però, Teodora viene messa in sfida immediata da Emanuel Lo. La ballerina spagnola si è scontrata con Giorgia che, dopo il giudizio positivo di Marcello Sacchetta, vince la sfida ed entra ufficialmente nella Scuola. Teodora è quindi eliminata.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la tredicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 22 dicembre è registrata).