Amici 24: le anticipazioni della seconda puntata con Petit, Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato

Amici 24, le anticipazioni della seconda puntata del Pomeridiano.

Domenica 6 ottobre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti Petit, che riceverà il disco di platino per Mammamì, Gigi D’Alessio, che giudicherà la gara di canto, ed Eleonora Abbagnato, che esprimerà il suo giudizio sui nuovi ballerini della scuola.

Tre le gare che si svolgeranno durante la puntata – una di canto, una di ballo ed una riguardante gli inediti -, mentre sono solo due i compiti che vedremo svolgere dai ballerini, più precisamente da Alessia e Sienna.

In studio tornerà infine il famoso gioco dei palloncini e Zerbi litigherà come di consueto con la Pettinelli.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la seconda puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 6 ottobre è registrata).