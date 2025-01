Amici 24: le anticipazioni della quindicesima puntata con Alfa

Amici 24, le anticipazioni della quindicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 19 gennaio.

Domenica 19 gennaio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospite musicale Alfa che canta il suo singolo Il filo rosso. Alessandro Cattelan giudicherà invece la gara di canto, mentre per la gara di ballo Maria De Filippi ha chiamato Rebecca Bianchi.

SFIDE

Nicolò vince la sua sfida contro Riccardo, cantando Somebody To Love. A giudicarli è stata Carla Armogida.

Anche Giorgia vince la sfida contro Riccardo, ballando Rockstar. A giudicarli è stata Maura Paparo.

COMPITI

Daniele svolge il compito assegnatogli da Deborah Lettieri. Il ballerino ha costruito una coreografia sul tema del bullismo, a lui molto caro, sulle note di Let It Be. Vista la reazione dei professori e del pubblico, il compito pare essere stato superato. La Celentano gli ha dato 9.5, Deborah 7 ed Emanuel Lo 6.

GARA IMPROVVISAZIONE BALLO

Alla gara di improvvisazione di ballo partecipano Francesca, Alessia e Alessio. I ballerini hanno dovuto creare una coreografia con un oggetto inviato dai loro genitori sulle note di una canzone scelta dagli alunni. Vince Alessio che balla su A modo tuo. A giudicarli è stata Irma Di Paola.

GARA INEDITI PER LE RADIO

Per le radio, tre allievi – scelti uno per squadra – hanno dovuto presentare il proprio inedito davanti alle seguenti radio: Radio Zeta, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio ed RDS. Sono stati scelti Antonia, Luk3 e Deddè e a vincere questa prova è stata Antonia con Dove ti trovi tu.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 19 gennaio è registrata).