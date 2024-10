Amici 24: le anticipazioni della quarta puntata con Arisa e Rossella Brescia

Amici 24, le anticipazioni della quarta puntata del Pomeridiano.

Domenica 20 ottobre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti Arisa che giudicherà la gara di Canto e si esibirà con il suo nuovo brano Canta ancora, colonna sonora del film in uscita prossimamente Il ragazzo con i pantaloni rosa e Rossella Brescia che giudicherà la gara di Ballo. Sarà ospite anche Diana Del Bufalo per lanciare il suo tour nei teatri.

Senza Cri e Teodora affronteranno le relative sfide e quella di Canto sarà giudicata da Federica Abbate. Entrambe le allieve supereranno questo ostacolo e rimarranno all’interno della Scuola.

Diego Lazzari affronta con successo il compito dato da Anna Pettinelli, nonostante il litigio tra lei e Rudy Zerbi.

Inoltre, da questa puntata un professore che ritiene che ci sia un allievo non meritevole del banco può segnalarlo e il professore di riferimento dell’allievo può decidere se farlo esibire o no e dimostrare così che merita il banco.

Questa settimana è toccato a Sierra, segnalata da Deborah Lettieri, che trova d’accordo anche la Celentano. Nonostante una lite tra i prof, Emanuel Lo – prof di riferimento di Sierra – le restituisce la maglia.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la quarta puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 20 ottobre è registrata).