Amici 24: le anticipazioni della dodicesima puntata con Giordana Angi, i Ricchi e Poveri e Alex Britti

Amici 24, le anticipazioni della dodicesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 15 dicembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti musicali Sting e Giordana Angi, che presenteranno il nuovo singolo Il Nostro Amore.

I Ricchi e Poveri, insieme ad Alex Britti, giudicheranno invece la gara di canto, mentre per la gara di ballo Maria De Filippi ha chiamato Raimondo Todaro.

ILAN E JACOPO SOL, LE SFIDE DI TRIGNO E DANDY, L’INGRESSO DI DEDÈ

Durante la puntata Jacopo Sol prenderà a tutti gli effetti il posto di Ilan, che non verrà però eliminato, in quanto entrerà a far parte del team di Anna Pettinelli, che – tra l’altro – farà aggiungere un quarto banco per Dedè, che la convincerà con l’inedito Periferia. TrigNO, dal canto suo, vincerà la sfida contro Matteo, così come Dandy trionferà su Alessandro.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE IN ARRIVO

Durante la puntata Alessandra Celentano entrerà in casetta per vedere con i suoi occhi quanto si vocifera da giorni e, in effetti, la troverà molto sporca. La stanza in condizioni peggiori? Quella blu, dove dormono Dandy e Nicolò. Ma anche la cucina verrà trovata in condizioni pietose.

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli decideranno dunque di mettere in sfida i rispettivi alunni. Verrà però fatto notare che Alessia, Senza Cri e Dandy sono coloro che contribuiscono maggiormente a tenere pulita e ordinata la casetta, mentre Teodora cucina quasi sempre per tutti. Loro, dunque, non andranno in sfida.

Stesso destino per Jacopo Sol e Mollenback, in quanto appena entrati all’interno della scuola, ma anche per Luk3, nei confronti del quale Lorella Cuccarini prenderà altri provvedimenti.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 15 dicembre è registrata).