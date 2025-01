Amici 2025: con i nuovi brani in arrivo scopriamo come sono andati, in radio e nello streaming, i primi inedit

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 12 gennaio 2025 alcuni dei cantanti in gara presenteranno il loro nuovo inedito (Luk3, Ilan, Vybes, TrigNO, Nicolò Filippucci, Chiamamifaro e Antonia), mentre i tre entrati in corsa, Mollenback, Deddè e Jacopo Sol, lanceranno il primo. Ma come sono andati, in radio e nello streaming i primi inediti della 23esima edizione?

Scopriamolo insieme andando a guardare per le radio i dati EarOne, società partner dell’industria discografica, e per lo streaming Spotify.

I primi inediti di amici 2025: risultati in streaming e passaggi radio

Tra i brani lanciati dai concorrenti, spiccano Parigi in motorino di Luk3 e Madrid di Senzacri, entrambi usciti il 12 novembre. Luk3 guida la classifica degli stream con 1.463.150 ascolti su Spotify, seguito da Senzacri con 1.053.383.

Dal punto di vista radiofonico, il brano più trasmesso è però Perché? di Chiamamifaro, che ha totalizzato ben 458 passaggi portando a casa il miglior riscontro da parte delle emittenti.

Un risultato sorprendente arriva da Non mi dimenticherò di Nicolò Filippucci, brano che alcuni hanno giudicato dalla struttura classica. Questo pezzo si posiziona secondo per passaggi radio nonostante un piazzamento più basso in termini di stream (675.682).

Nelle nostre classifiche anche Il cielo è viola di Diego Lazzari, cantautore uscito dal programma da diverse settimane e Giganti di Antonia, uscito un mese dopo gli altri inediti, il 10 dicembre 2024.

Classifica per stream su Spotify

Luk3 – Parigi in motorino : 1.463.150 Senzacri – Madrid : 1.053.383 Ilan – Mezzocielo : 943.976 Chiamamifaro – Perché? : 860.817 Vybes – Standard : 838.723 TrigNO – A un passo da me : 723.802 Nicolò Filippucci – Non mi dimenticherò : 675.682 Antonia – Giganti : 565.386 Diego Lazzari – Il cielo è viola : 440.139

Classifica per passaggi radio

Chiamamifaro – Perché? Nicolò Filippucci – Non mi dimenticherò Luk3 – Parigi in motorino Senzacri – Madrid Vybes – Standard Ilan – Mezzocielo Diego Lazzari – Il cielo è viola Antonia – Giganti TrigNO – A un passo da me

Secondi inediti di amici 2025 in arrivo il 12 gennaio

La nuova puntata di Amici porterà alla luce i secondi inediti dei ragazzi, che avranno l’occasione di consolidare i risultati già ottenuti o di raggiungere nuovi traguardi.

Questi i titoli dei nuovi brani che saranno lanciati: