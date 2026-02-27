Sanremo 2026, scaletta quarta serata: tutte le cover e i duetti del 27 febbraio

Venerdì 27 febbraio 2026 va in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la tradizionale Serata delle Cover. La diretta inizierà alle 20:40 su Rai 1. Tutti e 30 gli Artisti della sezione Campioni si esibiranno in un duetto interpretando una cover tratta dal repertorio italiano o internazionale pubblicata entro il 31 dicembre 2025.

La puntata sarà condotta da Carlo Conti insieme a Laura Pausini, con la partecipazione di Bianca Balti nel ruolo di co-conduttrice. Si tratta di una delle serate più attese del Festival, perché prevede reinterpretazioni, ospiti speciali e un vincitore dedicato.

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: come funziona la Serata delle Cover

Secondo il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026, ogni Campione interpreta una cover scelta in accordo con il Direttore Artistico e Rai. Le canzoni devono essere state pubblicate entro il 31 dicembre 2025. Gli artisti sono affiancati da ospiti italiani o internazionali provenienti dal mondo della musica o dell’arte.

Il voto è affidato al Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e alla Giuria delle Radio. L’artista più votato viene proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Sanremo 2026 quarta serata: tutte le cover e i duetti in gara

Arisa – Quello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma

– con il Coro del Teatro Regio di Parma Bambole di Pezza – Occhi di gatto con Cristina D’Avena

– con Cristina D’Avena Chiello – Mi sono innamorato di te

– Dargen D’Amico – Su di noi con Pupo e Fabrizio Bosso

– con Pupo e Fabrizio Bosso Ditonellapiaga – The Lady Is a Tramp con Tonypitony

– con Tonypitony Eddie Brock – Portami via con Fabrizio Moro

– con Fabrizio Moro Elettra Lamborghini – Aserejé con Las Ketchup

– con Las Ketchup Enrico Nigiotti – En e Xanax con Alfa

– con Alfa Ermal Meta – Golden Hour con Dardust

– con Dardust Fedez & Masini – Meravigliosa creatura con Stjepan Hauser

– con Stjepan Hauser Francesco Renga – Ragazzo solo, ragazza sola con Giusy Ferreri

– con Giusy Ferreri Fulminacci – Parole parole con Francesca Fagnani

– con Francesca Fagnani J-Ax – E la vita, la vita con Ligera County Fam.

– con Ligera County Fam. LDA & Aka 7even – Andamento lento con Tullio De Piscopo

– con Tullio De Piscopo Leo Gassmann – Era già tutto previsto con Aiello

– con Aiello Levante – I maschi con Gaia

– con Gaia Luchè – Falco a metà con Gianluca Grignani

– con Gianluca Grignani Malika Ayane – Mi sei scoppiato dentro il cuore con Claudio Santamaria

– con Claudio Santamaria Mara Sattei – L’ultimo bacio con Mecna

– con Mecna Maria Antonietta & Colombre – Il mondo con Brunori Sas

– con Brunori Sas Michele Bravi – Domani è un altro giorno con Fiorella Mannoia

– con Fiorella Mannoia Nayt – La canzone dell’amore perduto con Joan Thiele

– con Joan Thiele Patty Pravo – Ti lascio una canzone con Timofej Andrijashenko

– con Timofej Andrijashenko Raf – The Riddle con The Kolors

– con The Kolors Sal Da Vinci – Cinque giorni con Michele Zarrillo

– con Michele Zarrillo Samurai Jay – Baila Morena con Belén Rodríguez e Roy Paci

– con Belén Rodríguez e Roy Paci Sayf – Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi

– con Alex Britti e Mario Biondi Serena Brancale – Besame Mucho con Gregory Porter e Delia

– con Gregory Porter e Delia Tommaso Paradiso – L’ultima luna con Stadio

– con Stadio Tredici Pietro – Vita con Galeffi, Fudasca & Band

A che ora inizia e quando finisce la quarta serata di Sanremo 2026

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 inizierà alle 20:40. Tutti i 30 Campioni si esibiranno nel corso della puntata. La chiusura è prevista in tarda notte, come nelle precedenti serate del Festival.

Al termine delle votazioni verrà annunciato il vincitore della Serata delle Cover.

Articolo in aggiornamento con l’ordine ufficiale di uscita dei cantanti e gli orari stimati delle esibizioni.