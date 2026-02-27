Sanremo 2026, scaletta quarta serata: tutte le cover e i duetti del 27 febbraio

Venerdì 27 febbraio 2026 va in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la tradizionale Serata delle Cover. La diretta inizierà alle 20:40 su Rai 1. Tutti e 30 gli Artisti della sezione Campioni si esibiranno in un duetto interpretando una cover tratta dal repertorio italiano o internazionale pubblicata entro il 31 dicembre 2025.
La puntata sarà condotta da Carlo Conti insieme a Laura Pausini, con la partecipazione di Bianca Balti nel ruolo di co-conduttrice. Si tratta di una delle serate più attese del Festival, perché prevede reinterpretazioni, ospiti speciali e un vincitore dedicato.
Scaletta quarta serata Sanremo 2026: come funziona la Serata delle Cover
Secondo il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026, ogni Campione interpreta una cover scelta in accordo con il Direttore Artistico e Rai. Le canzoni devono essere state pubblicate entro il 31 dicembre 2025. Gli artisti sono affiancati da ospiti italiani o internazionali provenienti dal mondo della musica o dell’arte.
Il voto è affidato al Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e alla Giuria delle Radio. L’artista più votato viene proclamato vincitore della Serata delle Cover.
Sanremo 2026 quarta serata: tutte le cover e i duetti in gara
- Arisa – Quello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma
- Bambole di Pezza – Occhi di gatto con Cristina D’Avena
- Chiello – Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico – Su di noi con Pupo e Fabrizio Bosso
- Ditonellapiaga – The Lady Is a Tramp con Tonypitony
- Eddie Brock – Portami via con Fabrizio Moro
- Elettra Lamborghini – Aserejé con Las Ketchup
- Enrico Nigiotti – En e Xanax con Alfa
- Ermal Meta – Golden Hour con Dardust
- Fedez & Masini – Meravigliosa creatura con Stjepan Hauser
- Francesco Renga – Ragazzo solo, ragazza sola con Giusy Ferreri
- Fulminacci – Parole parole con Francesca Fagnani
- J-Ax – E la vita, la vita con Ligera County Fam.
- LDA & Aka 7even – Andamento lento con Tullio De Piscopo
- Leo Gassmann – Era già tutto previsto con Aiello
- Levante – I maschi con Gaia
- Luchè – Falco a metà con Gianluca Grignani
- Malika Ayane – Mi sei scoppiato dentro il cuore con Claudio Santamaria
- Mara Sattei – L’ultimo bacio con Mecna
- Maria Antonietta & Colombre – Il mondo con Brunori Sas
- Michele Bravi – Domani è un altro giorno con Fiorella Mannoia
- Nayt – La canzone dell’amore perduto con Joan Thiele
- Patty Pravo – Ti lascio una canzone con Timofej Andrijashenko
- Raf – The Riddle con The Kolors
- Sal Da Vinci – Cinque giorni con Michele Zarrillo
- Samurai Jay – Baila Morena con Belén Rodríguez e Roy Paci
- Sayf – Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi
- Serena Brancale – Besame Mucho con Gregory Porter e Delia
- Tommaso Paradiso – L’ultima luna con Stadio
- Tredici Pietro – Vita con Galeffi, Fudasca & Band
A che ora inizia e quando finisce la quarta serata di Sanremo 2026
La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 inizierà alle 20:40. Tutti i 30 Campioni si esibiranno nel corso della puntata. La chiusura è prevista in tarda notte, come nelle precedenti serate del Festival.
Al termine delle votazioni verrà annunciato il vincitore della Serata delle Cover.
Articolo in aggiornamento con l’ordine ufficiale di uscita dei cantanti e gli orari stimati delle esibizioni.