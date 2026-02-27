27 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
27 Febbraio 2026

Sanremo 2026, scaletta quarta serata: tutte le cover e i duetti del 27 febbraio

Tutti i 30 Campioni in gara nella Serata delle Cover con ospiti e sistema di voto ufficiale

News di Oriana Meo
Scaletta quarta serata Sanremo 2026 Serata delle Cover
Venerdì 27 febbraio 2026 va in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la tradizionale Serata delle Cover. La diretta inizierà alle 20:40 su Rai 1. Tutti e 30 gli Artisti della sezione Campioni si esibiranno in un duetto interpretando una cover tratta dal repertorio italiano o internazionale pubblicata entro il 31 dicembre 2025.

La puntata sarà condotta da Carlo Conti insieme a Laura Pausini, con la partecipazione di Bianca Balti nel ruolo di co-conduttrice. Si tratta di una delle serate più attese del Festival, perché prevede reinterpretazioni, ospiti speciali e un vincitore dedicato.

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: come funziona la Serata delle Cover

Secondo il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2026, ogni Campione interpreta una cover scelta in accordo con il Direttore Artistico e Rai. Le canzoni devono essere state pubblicate entro il 31 dicembre 2025. Gli artisti sono affiancati da ospiti italiani o internazionali provenienti dal mondo della musica o dell’arte.

Il voto è affidato al Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e alla Giuria delle Radio. L’artista più votato viene proclamato vincitore della Serata delle Cover.

Sanremo 2026 quarta serata: tutte le cover e i duetti in gara

  • ArisaQuello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma
  • Bambole di PezzaOcchi di gatto con Cristina D’Avena
  • ChielloMi sono innamorato di te
  • Dargen D’AmicoSu di noi con Pupo e Fabrizio Bosso
  • DitonellapiagaThe Lady Is a Tramp con Tonypitony
  • Eddie BrockPortami via con Fabrizio Moro
  • Elettra LamborghiniAserejé con Las Ketchup
  • Enrico NigiottiEn e Xanax con Alfa
  • Ermal MetaGolden Hour con Dardust
  • Fedez & MasiniMeravigliosa creatura con Stjepan Hauser
  • Francesco RengaRagazzo solo, ragazza sola con Giusy Ferreri
  • FulminacciParole parole con Francesca Fagnani
  • J-AxE la vita, la vita con Ligera County Fam.
  • LDA & Aka 7evenAndamento lento con Tullio De Piscopo
  • Leo GassmannEra già tutto previsto con Aiello
  • LevanteI maschi con Gaia
  • LuchèFalco a metà con Gianluca Grignani
  • Malika AyaneMi sei scoppiato dentro il cuore con Claudio Santamaria
  • Mara SatteiL’ultimo bacio con Mecna
  • Maria Antonietta & ColombreIl mondo con Brunori Sas
  • Michele BraviDomani è un altro giorno con Fiorella Mannoia
  • NaytLa canzone dell’amore perduto con Joan Thiele
  • Patty PravoTi lascio una canzone con Timofej Andrijashenko
  • RafThe Riddle con The Kolors
  • Sal Da VinciCinque giorni con Michele Zarrillo
  • Samurai JayBaila Morena con Belén Rodríguez e Roy Paci
  • SayfHit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi
  • Serena BrancaleBesame Mucho con Gregory Porter e Delia
  • Tommaso ParadisoL’ultima luna con Stadio
  • Tredici PietroVita con Galeffi, Fudasca & Band

A che ora inizia e quando finisce la quarta serata di Sanremo 2026

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 inizierà alle 20:40. Tutti i 30 Campioni si esibiranno nel corso della puntata. La chiusura è prevista in tarda notte, come nelle precedenti serate del Festival.

Al termine delle votazioni verrà annunciato il vincitore della Serata delle Cover.

Articolo in aggiornamento con l’ordine ufficiale di uscita dei cantanti e gli orari stimati delle esibizioni.

All Music Italia

