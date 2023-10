Alle audition di X Factor Gaetano De Caro in arte Be Klaire una voce che non lascia indifferenti (VIDEO)

Gaetano De Caro, colpisce la sua giovane età ma appena canta ci rendiamo conto che la sua voce non ha per nulla sedici anni… il pubblico non ha dubbi sul far passare il giovane ma i giudici sono un po’ spiazzati.

Ecco da dove arriva…

be KLAIRE LA sua STORIA

Gaetano De Caro, nato nel 2006 ma meglio conosciuto con il nome d’arte Be Klaire, ha iniziato il suo viaggio musicale sin da giovane, aprendo le porte al mondo della chitarra a soli 5 anni. Sin da quel momento, ha dimostrato un amore innato per la musica internazionale, prendendo ispirazione da artisti come Lady Gaga, Lana Del Rey e Marilyn Manson.

Nel 2017, all’età di undici anni, ha fatto il suo debutto come cantante nello spettacolo teatrale Si vede bene solo con il cuore, un’opera ispirata al celebre romanzo Il piccolo Principe. Questa esibizione ha visto Be Klaire calcare le scene in diversi teatri sia a Bari che a Roma, guadagnandosi l’ammirazione sia delle giurie che del pubblico.

Il talento di Be Klaire non è sfuggito all’attenzione dei concorsi canori, dove ha ottenuto sempre un caloroso consenso. Il suo passaggio alle selezioni per il Festival di Sanremo è stato reso possibile grazie alla sua partecipazione al rinomato Carisma Talent Show, uno dei talent più prestigiosi del Sud Italia, creato da Moreno De Ros. Qui, ha stupito il pubblico con la sua interpretazione di una cover di Joe Cocker.

Attualmente, Be Klaire continua a perfezionare le sue abilità musicali attraverso studi di canto, pianoforte e solfeggio presso l’Apulia MusicArte di Taranto e Musica & Arte di Bari, sotto la guida di noti insegnanti. Il suo impegno e il suo talento gli hanno aperto le porte a numerose opportunità.

BE KLAIRE l’audizione a x factor

Gaetano De Caro ha sedici anni e arriva da Bari. I suoi artisti di riferimento sono Lana Del Rey, Lady Gaga e Marilyn Manson. Con il suo timbro di voce profondo e molto potente porta una cover di “It’s a Man’s Man’s Man’s World” di James Brown conquistando il pubblico di X Factor 2023 che si batte affinché i giudici lo portino ai Bootcamp.