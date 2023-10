Anna Castiglia arriva ad X Factor 2023, la cantautrice eclettica che tra le sue ispirazioni ha Giorgio Gaber e Carmen Consoli

Anna Castiglia arriva sul palco di X Factor 2023 per le audizioni ma sembra essere l’ospite speciale della puntata. La sua canzone Ghali è un esempio perfetto di come l’ironia possa essere pungente e arrivare dritto al punto, vorremmo sempre dare la colpa a qualcuno, trovare un capro espiatorio pur di non prenderci una responsabilità.

Negli ultimi giorni si sono scatenate polemiche dalla comunità ebraica in merito ad una frase contenuta nel testo, tutta colpa degli ebrei, della canzone che ha presentato:

Il testo contiene anche della genialità personalmente però, credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quello che gli ebrei dominano le finanze mondiali

Vittorio Pavoncello, Presidente della Federazione Italiana Maccabi (Federazione che raccoglie ed organizza le attività sportive e culturali nelle comunità ebraiche)

Ci rendiamo conto che magari può suonare politicamente scorretto un verso del genere ma si deve leggere nell’intero contesto in cui si elencano numerosi stereotipi proprio in virtù di non prendersi la responsabilità.

Ma chi è questa cantautrice “eclettica”?

ANNA CASTIGLIA LA SUA STORIA

Ha 23 anni originaria di Catania ma vive a Torino. È figlia d’arte, suo padre è il famoso comico Giuseppe Castiglia da cui sicuramente ha ereditato il mordente ironico. Ha studiato canto, recitazione e danza dopodiché ha deciso di intraprendere la strada di cantautrice. Si ispira al passato cercando una canzone alla “Gaber” ma decisamente anche Carmen Consoli sembra essere fra i suoi “modelli”.

Dichiara in un’intervista del 23 aprile 2022 su IntheMusic:

Quando ero piccola mio padre mi faceva ascoltare i Bee Gees e Jamiroquai, poi da più grande ho scoperto i Beatles, Battisti e adesso mi aggiorno sempre sulle nuove uscite. Per quanto riguarda ispirazione: quasi tutto quello che ascolto mi influenza, ma cerco sempre di elaborare in qualcosa di personale e originale.

Fonda nel 2022 il collettivo Canta fino a dieci, un progetto al femminile molto interessante che vede sul palco artiste che si sostengono a vicenda con il solo potere della musica.

Cinque voci mescolate senza soluzione di continuità, Canta Fino a Dieci è il progetto di Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente, Irene Buselli e Rossana De Pace. Essere insieme sul palco è metafora del collettivo, i cui intenti sono condivisione e rappresentanza perché, se non si vuole che la musica perda metà della sua portata, è necessario unire le voci e accedere ai palchi senza distinzione di genere.

ANNA CASTIGLIA L’AUDIZIONE

Standing ovation del pubblico e complimenti dei giudici, da Fedez che le fa i complimenti per la scrittura e per l’utilizzo dell’ironia in maniera pungente, Dargen D’Amico dopo averle riconosciuto l’ispirazione “Gaber” le augura che Ghali scriva una canzone “Anna Castiglia” , Ambra si sbilancia e dice che la vorrebbe in squadra con lei, Morgan trova il pezzo “fantastico” come dovrebbero essere le canzoni oggi.

Il singolo Ghali è uscito il 21 settembre… sarà un indizio per farci capire che non arriverà ai live? Ricordiamo che di solito gli inediti che ascoltiamo alle Audition poi vengono pubblicati dopo… chissà cosa succederà. Sicuramente la rivedremo ai Bootcamp.

Ghali – il testo

È colpa del passato,

che tiene incatenato,

il senso del giudizio,

della criticità,

se mi trova d’accordo

con tutto ciò che senti

e non riesco a fare dei ragionamenti.

È colpa degli Egizi

che hanno deglutito

la chiave del lavoro,

dell’organizzazione

e con la digestione

i succhi, l’erosione,

l’unica porta è la disoccupazione.