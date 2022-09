Top Records settimana 37: Lazza è primo anche nei singoli con “Ferrari”

Nuovo appuntamento con Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito con l’analisi dei dati della settimana 37.

TOP RECORDS

Partiamo dai singolo dove Ferrari va ad occupare la numero #1 della classifica. Questo rende il brano la 10ª numero #1 del 2022 ad occupare questa posizione e la prima canzone internazionale, sebbene con un pezzo in Italiano e la presenza di Lazza, a raggiungere il risultato quest’anno. In realtà c’è di più… il pezzo è la prima canzone straniere a raggiungere la vetta in Italia da All I want for Christmas is You di Mariah Carey – e, se non consideriamo le canzoni natalizie, la prima addirittura da Easy on me brano di Adele che fu primo per l’ultima volta durante la Settimana 42 del 2021.

Ed è proprio grazie a Ferrari che Lazza va primo contemporaneamente primo nei singoli e negli album pareggiando il risultato di Sfera Ebbasta. Entrambi sono stati per tre volte infatti primi nei singoli. Due delle tre tra l’altro sono in comune, Piove e S!r!. La terza è Ferrari per Lazza e Solite Pare per Sfera Ebbasta

Continua la salita, grazie sopratutto a TikTok, di Michelle Pfeiffer di Rose Villaine e Tony Effe.

Come già detto debutta in top 50, alla #46, Tiziano Ferro con La vita splendida. È il primo singolo a debuttare in FIMI dopo i 4 singoli tratti dall’album di cover Accetto miracoli: l’esperienza degli altri, e il suo peggior debutto per un primo singoli dal 2001 ad oggi.

Passiamo agli album… Per la terza settimana nel 2022, continuano a essere 3 gli album stranieri in top 10: crolla Yungblud (che addirittura esce dalla top 100), ma debutta alla #2 Ozzy Osbourne.

Lazza è a -2 settimane dal record di Vasco Rossi, ma le uscite di Night Skinny e di thasup potrebbero impedirgli di raggiungere il record già questo mese.