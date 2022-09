Top Records settimana 36: Fred De Palma sul podio dei singoli, Lazza torna prima e Alessandra Amoroso torna in Top 100

Nuovo appuntamento con Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito con l’analisi dei dati.

TOP RECORDS

Partiamo dai singoli. Extasi di Fred De Palma sale per la prima volt sul podio mentre altri brani dell’estate, da Tropicana a Tribale, crollano. A quanto pare sembrerebbe dovuto ad Amazon Music Prime dove le canzoni per quattro giorni non erano presenti (lo erano invece su Amazon Music Unlimited).

Tra l’altro Elodie, per la prima volta d 35 settimane a questa parte, non ha nessun brano nella Top 20 dei singoli.

Sul fronte internazionale continua l’ascesa di Don’t you worry dei Black Eyed Peas e di Rosalìa mentre continua a salire, grazie anche a TikTok, Michelle Pfeiffer di Rose Villain feat. Tony Effe.

Passiamo agli album dove Sirio di Lazza torna alla numero #1. È la 16esima settimana non consecutiva. Il record da battere rimane quello di Vasco Rossi con 19 settimane in vetta nel 2011. L’album era Vivere o niente.

Nonostante il crollo dei Muse, dalla #1 alla #17, rimangono tre gli album internazionali in Top 10 grazie all’ingresso del nuovo di Yungblud. È la seconda settimana del 2022 in cui accade.

Questa settimana l’album di debutto di Blanco, Blu celeste, ha compiuto un anno in classifica.

La combinazione tra la trasmissione del concerto a San Siro su Canale 5 e l’uscita del vinile fa rientrare Tutto accade di Alessandra Amoroso in Top 100 alla #55.