Top Records settimana 28: Lazza ancora primo con l’album “Sirio”… non succedeva dal 2018!

Ritorna Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito…

Lo era già stata la scorsa settimana ma la sua scalata in classifica continua. Parliamo ovviamente di Myss Keta che, con il suo singolo Finimondo, entra nella Top 10 FIMI alla posizione numero #10. È il più alto risultato raggiunto dalla cantante nella sua carriera. E il trend sembra decisamente destinato a migliorare visti i risultati su tutte le piattaforme.

Anche Lazza migliora il suo primato per il 2022. Come dicevamo Sirio, il suo ultimo album, è quello che ha occupato quest’anno per più volte la numero uno della classifica di vendita album. Ad oggi sono ben 9 settimana (non consecutive). Non succedeva dal 2018 anno in cui Irama con il suo Plume ci rimase per dieci settimane.

Elodie continua ad avere tre brani nella Top 20 anche se, per la seconda volta nel 2022, nessuno di questi è in Top 10. Prima di questa settimana un brano di Elodie era mancato dalla Top Ten solo nella settimana #6, quella del Festival di Sanremo.

Il tormentone dell’estate 2022, La dolce vita, viene aggiunto alla tracklist digitale dell’album Disumano di Fedez che, grazie a questa astuta mossa, guadagna 25 posizioni in classifica portandosi dalla #28 alla #3.

Anche questa settimana ci occupiamo de “Le magie di TikTok“, ovvero di quei brani che, grazie all’utilizzo nelle nota piattaforma, ritornano in classifica. Questa settimana succede con Advice di Anna e Snap, brano di Rosa Linn presentato all’Eurovision 2022.

TOP RECORDS: singoli estivi 2022

Chiudiamo con una veloce carrellata sui brani estivi che segnato piccoli record personali nella posizione in classifica FIMI singoli. Questa settimana nuovi peak per: