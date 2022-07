Top Records settimana 27: Myss Keta avanza aggressiva… non riescono a prendere il volo gli “Amici di Maria”

Ritorna Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Top Rercords della settimana Myss Keta,

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito…

TOP RECORDS: donne & tormentoni estivi

Se la scorsa settimana festeggiamo il fatto che ci fossero quattro donne nella Top 10 dei singoli , questa settimana il numero sale a cinque. Mara Sattei, Annalisa, Elettra Lamborghini, Lola Indigo ed Elodie. Quest’ultima è l’unica delle cinque presente con un brano da solista.

Tra l’altro Lola Indigo, che duetta in Caramello con Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, è anche l’unica artista non italiana presente nelle Top 10. La segue Harry Styles con As it was (#12) che è il brano non in lingua italiana più alto in classifica.

Restando nel mondo musicale al femminile, come già detto la scorsa settimana, continua a salire FINIMONDO, brano che si sta rivelando la rivelazione di questa estate. MYSS KETA balza infatti dalla #26 alla #14 posizione ed pronta ad entrare in top 10 la prossima settimana.

Nuovo peak anche per la Hitmaker del 2022, Elodie. La sua Tribale sale alla #17 e sembra pronta a scavalcare la “sorella maggiore” Bagno a mezzanotte che ancora resiste alla #10 questa settimana.

Passiamo ai possibili tormentoni estivi…

LA DOLCE VITA rimane stabile alla #1 per la quinta settimana consecutiva distaccando così ancor di più le altre hit estive.

Continua l’ascesa di Tropicana firmata dagli hitmaker Boombdabash e cantanta con Annalisa, che questa settimana sale alla #7, e di Caramello del trio Hunt, Lamborghini & Indigo (che approda in top 10 per la prima volta in posizione numero #9).

