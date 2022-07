Top Records settimana 26: Elodie mette e Myss Keta mettono a segno nuovi record

Parte da questa settimana, con un doppio appuntamento, Top Records, una nuova rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI, sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti e diverse altre curiosità.

E questa prima settimana ha già una regina… Elodie.

Come dicevamo doppio appuntamento per la partenza della rubrica in quanto ve la facciamo conoscere partendo oggi con i dati sulla settimana #26 e, da sabato, si stabilizzerà con i dati della settimana 27, nel suo giorno di uscita abituale.

La rubrica è realizzata da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito…

Top records: le donne in classifica

Partiamo con un Top Record che farà contenti gli amanti della musica al femminile, se proprio così vogliamo chiamarla. Nella settimana 26, per la prima volta, quattro donne sono presenti nella Top 10 della classifica FIMI singoli. Per la precisione Elodie, Mara Sattei, Annalisa e ANNA. Quindi due da soliste e un feat.

L’ultima presenza così corposa di artiste femminili risale a venti settimana fa quando, alla settimana 6, erano presenti in Top 10 Elisa e la coppia Ditonellapiaga con Rettore. Effetto Sanremo insomma.

Ma se i singoli la situazione “quote rosa” è positiva, lo è meno negli album. Sono presenti in Top 100 FIMI solo 9 donne nella top 100 album: Madame, ANNA, Elodie, Elisa, Camila Cabello, Ariete, Olivia Rodrigo e Dua Lipa con due album).

Un Top Records anche per Miss Keta. La sua FINIMONDO entra in top 30 alla #26 con un balzo di ben 19 posizioni. Il pezzo, dopo aver raggiunto la #1 nella Viral chart di Spotify, regala all’artista la sua posizione più alta mai raggiunta in classifica singoli fino ad oggi.

