Top Records speciale primo semestre 2021: Blanco batte Blanco, Irama pareggia con Irama ed Elodie batte tutte

Speciale appuntamento con Top Records dedicato alle curiosità sulle Top 100 del primo semestre 2022 rilasciate dalla FIMI per album, singoli e vinili.

Come sempre le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo da sangiovanni che migliora tecnicamente il suo piazzamento rispetto al primo semestre del 2021: malibu lo scorso anno era alla posizione numero #3 mentre oggi Farfalle occupa la numero #2 (con tra l’altro ottimi risultati, come il disco d’oro in spagna).

Stesso discorso vale per Blanco che lo scorso anno occupava la numero #2 con La Canzone Nostra ed ora è in vetta con Brividi.

Curioso il piazzamento di Irama che, nel primo semestre 2021, era settimo con La genesi del tuo colore, e nel 2022 è nuovamente settimo con Ovunque Sarai. In valori assoluti il settimo posto di Ovunque Sarai vale più di 250.000 copie, nel 2021 valeva poco meno di 200.000.

Per quel che riguarda la musica internazionale, l’unica canzone nella Top 20 S1 del 2022 è abcdefu di Gayle, alla #19. Lo scorso anno in Top 20 comparivano invece tre canzoni di artisti non italiani: Save Your Tears #11, Friday #14 e Hecha Pa Mi #19.

Tornando alla musica italiana lo scorso anno, sempre nel primo semestre, solo Sangiovanni era riuscito a piazzare tre brani nella Top 20. Quest’anno sono due gli artisti a riuscirci: Blanco e Rkomi. Seguono con due pezzi a testa Irama, Tananai, con Baby Goddamn più alta del singolo sanremese, ed Elodie.

Top Records: le donne del primo semestre 2022 e non solo…

Situazione Donne in classifica: La traccia più altra di una donna solista nel 2021 era Voce alla #6. Seguiva in Top 20, alla #8, Francesca Michielin.

La donna solista più ascoltata del primo semestre 2022, è Elodie che, sommando gli ascolti della sue nuove tracce, si piazza alla numero #5 degli artisti più ascoltati. Per quel che riguarda il singolo brano di una donna, la posizione più alta è di Elisa che occupa la #13 con O forse sei tu, il brano presentato in gara a Sanremo. Situazione lievemente migliore rispetto allo scorso anno con una terza donna, Madame, che compare alla #14, quindi Elodie che compare nuovamente alla #15 e Gayle alla #19.

Da notare come, nonostante sia un brano del 2020, Notti in Bianco di Blanco migliora il suo piazzamento nel semestre. Nel 2021 era alla #29, quest’anno è alla #23.

Sorte simile per Luna Piena di Rkomi, Irama e Shablo. Viene migliorato il piazzamento del 2021 che li vedeva alla #66, quest’anno sono alla #65.

Da segnalare l’exploit di Another Love che, dopo essere stata rilasciata nel 2013, è diventata virale negli ultimi mesi del 2021 su TikTok. Ennesima prova dell’impatto di questa piattaforma: Tom Odell è alla #79 dei brani più venduti del 2022 con una canzone di quasi dieci anni prima.