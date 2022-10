Top Records analisi delle classifiche di vendita della settimana 39: migliori debutto di sempre per i Pinguini Tattici Nucleari

Top Records, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 39.

Nuovo appuntamento con Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

TOP RECORDS ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Questa settimana i Pinguini Tattici Nucleari hanno debuttato con Ricordi alla #2. Si tratta del loro miglior debutto, nonché della prima volta che occupano 2 posizioni su 3 nel podio della classifica FIMI dei singoli.

Il debutto di okk@pp@ porta thasup ad avere 2 canzoni in top 10 (qui i record dei suoi giorni); ne ha altrettante Lazza, e sono gli artisti ad avere più canzoni in top 10.

I’m Good di Bebe Rexha e David Guetta raggiunte la top 10, godendo dell’effetto TikTok. Bebe Rexha diventa anche la prima donna non italiana con una canzone non italiana a entrare in top 10 da GAYLE (abcdefu) nella Settimana 5.

L’ultima donna non italiana, ma con una canzone in italiano, è stata Lola Indigo col tormentone Caramello. Un ottimo risultato per Annalisa che registra un +42 e entra in top 30 con Bellissima.

Sam Smith e Kim Petras godono del successo di TikTok e debuttano direttamente in top 20 con la loro Unholy.

Non si ferma il successo di SNAP (sempre grazie a TikTok) di Rosa Linn, la rappresentante armena all’Eurovision 2022: fa peak alla #46, nel giorno in cui esce il suo featuring con il rapper italiano Alfa. Ci si aspetta quindi un altro peak la settimana prossima.

I Pinguini tra l’altro raggiungono la terza top 3 quest’anno, eguagliando il record di Lazza e Blanco. L’artista ad averne di più quest’anno resta però ancora Sfera Ebbasta, con 4

Da segnalare che molte tracce dell’album di Night Skinny sono crollate nella classifica singoli – questo ha portato a numerosi rientri e risalite.

Per quel che riguarda gli album Lazza non riesce a recuperare la #1 per “colpa” di Night Skinny e Verdena; probabilmente non tornerà alla #1 per un po’ vista l’uscita dell’album di thasup.