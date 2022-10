Top Records, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 41: i Måneskin con “The Loneliest” portano a casa un altro record personale

Top Records, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 41.

Nuovo appuntamento con Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade.

TOP RECORDS ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Partiamo dai Måneskin tornati con il singolo The loneliest. Il brano è l’unica canzone completamente in inglese a raggiungere la numero #1 della classifica singoli quest’anno (Ferrari ha una parte in italiano di Lazza).

Tra l’altro il brano è un TOP RECORDS per la band visto che è la prima canzone dei Måneskin a debuttare direttamente in cima alla classifica, nonché seconda #1 in generale dopo Torna a casa (“Marlena” arrivo in vetta dopo qualche tempo dal lancio).

Passiamo a Snap di Rosa Linn che, grazie anche alla nuova versione con Alfa, aumenta il suo record come canzone eurovisiva col peak più alto: questa settimana è alla #15.

Passiamo a Bellissima, singolo di Annalisa che si sta rivelando tra i i più grandi successi della cantante. Il brano raggiunge un nuovo peak in FIMI, la posizione #18. Per Annalisa si tratta della prima top 20 con un brano da solista fuori dal contesto sanremese dal 2014. Quell’anno ci riuscì Sento solo il presente.

La canzone è anche il secondo brano di un’artista italiana solista ad aver raggiunto la top 20 quest’anno se si contano quelli fuori dalla spinta del contesto dei tormentoni estivi e di quello sanremese. L’altro è bagno a mezzanotte di Elodie.

Nella top 10 singoli presente per ben 3 volte thasup e 2 volte Lazza e i Pinguini Tattici Nucleari (questi ultimi con due brani completamente solisti in top 5)

Tiepiedo debutto per il nuovo singolo di sangiovanni, Fluo, che si ferma alla #78. Concludiamo la parte relativa ai singoli con Marco Mengoni che, con l’uscita del secondo capitolo della trilogia Materia, vede rientrare in Top 100 FIMI i brani No stress (#85), Tutti i miei ricordi (#93) e Mi fiderò con Madame (#99).

Dopo 27 settimane Sirio di Lazza lascia il podio della classifica album. È la seconda volta che succede (la prima volta durante la settimana 22). Tra gli album internazionali da contare che, con l’uscita dei vinili Animals dei Pink Floyd torna in top 5.

I brani di Materia (pelle) di Marco Mengoni si uniscono a quelli del precedente capitolo, Materia (terra), e fanno risalire il progetto fino alla #2. Lo ferma thasup che rimane alla #1 per la seconda settimana di fila.

Chiudiamo con Persona di Marracash che grazie all’effetto del tour continua a salire nella top 10, questa settimana si porta alla #9 ed è la sua 154esima settimana in classifica. Marra è l’unico artista con due album in top 10.