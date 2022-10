Top Records, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 40: Rosa Linn porta a casa il miglior risultato per un brano Eurovisivo straniero in Italia

Top Records, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 40.

Nuovo appuntamento con Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

TOP RECORDS ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Partiamo dagli album dove thasup entra al primo posto della classifica (anche in quella dei vinili). Due album su due usciti ad oggi dell’artista hanno c’entrato la prima posizione. Da notare il rientro di Alex W della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi alla #63.

Un rientro senza nuovi singoli lanciati (il prossimo, inedito, uscirà il 21 ottobre), senza sbalzi in classifica dei singoli già lanciati. Che l’album sia vicino al disco d’oro?

Doppia top 10 per Marra alla #4 con Noi Loro Gli altri e alla #10 con Persona, album che è in FIMI ininterrottamente da ormai quasi tre anni.

Per curiosità, la donna più alta in classifica album è Rosalìa alla #46. la donna italiana invece più alta è Anna alla #48.

Ma passiamo ai singoli…

Seconda numero #1 consecutiva e in assoluto per i Pinguini Tattici Nucleari. Un traguardo che arriva a distanza di un mese dalla prima. Ricordi sale e batte il peak della settimana precedente. I PTN hanno anche tre brani in top 20 questa settimana: oltre a Ricordi, e Giovani Wannabe alla #6 c’è il feat con thasup che debutta alla #20.

Tutte le venti tracce dell’album di thasup entrano in top 60. La più alta è s!r! alla #2, poi il feat con Tiziano Ferro alla #4. La più bassa è m%n alla #57, lead single dell’album estratto circa un anno fa e già certificato disco d’oro. Tocca nuovamente ad Amazon Music frenare l’avanzata di interi album dato che è la piattaforma su cui le tracce non sono riuscite a entrare tutte in top 100.

E proprio grazie ad Amazon molti brani non calano di molto, soprattutto i tormentoni estivi che tengono generalmente botta. Segnaliamo però che questa settimana anche su Amazon la playlist estiva ha ceduto il passo, quindi dalle prossime settimane dovrebbero continuare a scendere

Top Record! Ancora peak per Snap (#27), grazie alla nuova versione in duetto con Alfa: le varie versioni di uno stesso brano sono cumulative per la FIMI di conseguenza si sommano in un’unica canzone ecco perché questa settimana Rosa Linn segna +19, “frenata” dal fatto di avere 15 tracce inedite di thasup sopra. Viene quindi portato ancora più in alto il peak per una canzone straniera dell’Eurovision in Italia. Questa settimana Rosa Linn è inoltre la donna solista più alta in FIMI.