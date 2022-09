Top Records settimana 31: i Pinguini Tattici Nucleari conquistano la loro prima “numero 1”

Ritorna dopo qualche settimana di pausa per il preriodo estivo, Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità… e col ritorno c’è subito un Top Records per i Pinguini Tattici Nucleari.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito con l’analisi dei dati.

TOP RECORDS

Partiamo proprio dalla band capitanata da Riccardo Zanotti che, sottolineiamo nuovamente, nonostante le dicerie non lascia la band. I Pinguini questa settimana hanno conquistato la vetta della classifica singoli FIMI con Giovani Wannabe. E per loro è la prima volta che una loro canzone finisce al primo posto.

Considerando poi che non sono mai stati in prima posizione neanche in nessuna della principali piattaforme streaming questo potrebbe indicare che i Pinguini Tattici Nucleari hanno più ascolti premium in questo momento rispetto ai competitor.

In ogni caso complimenti alla band per questo Top Records.

Questa settimana (qui le classifiche) il dominio nella classifica album di Lazza è stato nuovamente interrotto. Ed è la sesta volta che accade… prima dei Muse ci sono riusciti, tutti per una sola settimana, Gemitaiz, Blocco 181, Luigi Strangis, Alex e Harry Styles.

In ogni caso Sirio continua ad essere l’album con più settimane alla #1 non solo del 2022, ma degli ultimi 10 anni.

Parlando dei Muse, questa settimana al primo posto negli album e nei vinili, questa è la prima settimana dell’anno in cui nella Top 10 degli album sono presenti tre dischi di artisti internazionali. Oltre ai Muse in vetta troviamo anche Bad Bunny e Harry Styles.

Tra l’altro Bad Bunny raggiunge nuovi picchi sia con il disco, questa settimana in sesta posizione, che con il singolo che, con un balzo di 17 posizioni, troviamo alla numero #16.

Il nuovo singolo di Rose Villain, Michele Pfeiffer con Tony Effe, entra alla numero #55. È il più alto ingresso in classifica FIMI per Rose con un brano in cui è l’artista principale.

Chiudiamo con un nuovo peak, quello di Tribale che troviamo alla numero #13. Difficilmente con l’arrivo delle nuove uscite riuscirà a fare meglio di così ma è comunque un ottimo risultato per Elodie.