Top Records analisi delle classifiche di vendita settimana 38: Night Skinny con lo streaming si prende tutte le charts ma Eros tiene botta!

Top Records, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 38.

Nuovo appuntamento con Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

TOP RECORDS Analisi classifiche di vendita

La scorsa settimana è uscito il nuovo disco di Night Skinny, Botox, album da 21 brani con 40 collaborazioni che è subito balzato in vetta alle classifiche di vendita album e vinili. Le canzoni del suo album riescono ad entrare tutte anche nella classifica singoli con tre tracce in top 20. La più alta è alla #5.

Riesce a debuttare sul podio in entrambe le classifiche anche Eros Ramazzotti grazie alle vendite su supporto fisico.

Da segnalare i Pink Floyd quarti e le Black Pink in Top 20. Salgono invece, nonostante i nuovi ingressi, Blanco e Marracash, probabilmente per l’effetto dei rispettivi tour.

Debutta alla #10 per il primo di tre album live di Elisa. La cantautrice è l’unica donna presente nella Top ten album e fu proprio lei l’ultima donna italiana in Top ten con Ritorno al futuro durante la settimana 11.

Passando ai singoli, nonostante l’invasione di Botox il podio di questa Chart rimane stabile, così come rimangono piuttosto stabili tutti i tormentoni estivi. L’album di Night Skinny infatti non ha riscosso grande successo su Amazon e questo ha permesso al resto delle canzoni già in classifica di non perdere troppe posizioni.

Segnaliamo inoltre il peak di I’m good (Blue) che continua a salire ovunque e questa settimana si ferma alla #13 dei singoli più venduti

Continua il periodo d’oro di Lazza che, considerando le tracce del suo album, i feat e le nuove tracce di Botox, compare in 5 singoli differenti della top 20.

Tiepido debutto per il nuovo singolo di Marco Mengoni: Tutti i miei ricordi entra alla #85 in FIMI.

In valori relativi bisogna considerare il suo andamento sulle varie piattaforme: rimane solo due giorni in top 200 Spotify e riesce a raggiungere una top 200 scarsa durante la settimana su Amazon, ma resiste sempre alta su iTunes e rimane in top 60 su Apple Music.

Questo fa capire come l’impatto delle varie piattaforme non sia sempre lineare ed è soggetto a vari fattori: considerato l’andamento in settimana e il sicuro ingresso di venti tracce su venti di Botox, non era scontato che Mengoni debuttasse.