Gli artisti, album e brani più ascoltati su Spotify, settimana 2: Sick Luke primo ovunque e con tutte le nuove canzoni in Top 50

I Måneskin continuano a resistere in Top 50 con ben tre album.

Samuel, Canova con Gianna Nannini e Rosa Chemical e Enrico Ruggeri sono le più alte new entry della settimana.

La cantante ha svelato anche il titolo del film in uscita prossimamente su Amazon Prime Video.

Un team, cinque artisti, un capitano! All Music Italia promuove l'unico gioco dedicato al Festival di Sanremo. E potete entrare anche nella nostra lega.

Ecco i brani italiani in uscita in digitale nel primo mese del 2022.

"Il seme l’ho piantato. Come in natura, anche un disco può cambiare e crescere col tempo". Il cantautore romano Folcast ci ha raccontato il suo secondo album.

In occasione dell'uscita del primo album, venerdì 14 gennaio, gIANMARIA con schiettezza ci racconta i brani dell'album e le sensazioni da cui è nato.

Camuffarsi in molteplici personaggi per raccontarsi a se stessi e al mondo. Abbiamo chiacchierato con Ditonellapiaga, l'artista che duetterà con Donatella Rettore a Sanremo 2022.

di Massimiliano Longo

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...