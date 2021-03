La classifica Spotify Top 50 vede in testa anche questa settimana La Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo, ma i brani del Festival in pochi giorni minacciano le prime posizioni.

Nella Top Viral, invece, sono i brani delle Nuove Proposte del Festival a conquistare le prime posizioni, con a sorpresa la vetta dei Dellai, che si sono fermati mercoledì in semifinale.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

1 – La Canzone Nostra (Con Blanco & Salmo) – MACE – 2.730.185

2 – Je Ne Sais Pas (Feat. Sfera Ebbasta) – Lous And The Yakuza, Shablo – 1.596.916

3 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin, Fedez – 1.428.479

4 – Venere E Marte (Feat. Marco Mengoni, Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 1.300.707

5 – Lady – Sangiovanni – 1.274.191

6 – Ferma A Guardare (Feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.217.969

7 – No Cap (Feat. Geolier) – Emis Killa, Jake La Furia – 1.204.982

8 – Movie (Feat. Central Cee) – Rondodasosa, Nko – 1.149.093

9 – Voce – Madame – 1.145.193

10 – Non Fare Così – Capo Plaza – 1.106.211

11 – Save Your Tears – The Weeknd – 1.095.732

12 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 1.076.197

13 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 1.074.102

14 – Che Me Chiamme A Fa? (Feat. Geolier) – Rocco Hunt – 1.069.543

15 – Destri – Gazzelle – 1.001.881

16 – Baby (With J Balvin) – Sfera Ebbasta – 965.303

17 – DÁKITI – Bad Bunny, Jhay Cortez – 931.447

18 – Altalene (Feat. Mara Sattei & Coez) – Bloody Vinyl, Slait, Tha Supreme – 890.888

19 – Superclassico – Ernia – 888.831

20 – Paraocchi – Blanco – 887.258

21 – Coltellata (Feat. Tha Supreme) – Gazzelle – 882.473

22 – Street – Capo Plaza – 872.090

23 – Zitti E Buoni – Måneskin – 871.694

24 – Paradise (Feat. Dermot Kennedy) – Meduza – 871.210

25 – Slatt (Feat. Capo Plaza) – Rondodasosa – 870.024

26 – Concedimi – Matteo Romano – 855.022

27 – Parlami – Fasma, GG – 804.637

28 – Dieci – Annalisa – 800.196

29 – SEVEN 7oo (Feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko) – RM4E – 798.507

30 – Estate – Will – 794.301

31 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 772.470

32 – Allenamento #4 – Capo Plaza – 768.581

33 – Mi Manchi – Aka 7even – 761.863

34 – Drivers License – Olivia Rodrigo – 761.537

35 – L’urlo Di Munch – Emanuele Aloia – 759.065

36 – Per Tutta La Città (Feat. Ernia) – Emis Killa, Jake La Furia – 758.372

37 – Musica Leggerissima – Colapesce, Dimartino – 749.884

38 – The Business – Tiësto – 718.937

39 – Mood (Feat. Iann Dior) – 24kgoldn – 716.790

40 – Splash (Feat. Enzo Dong) – MV Killa, Yung Snapp – 710.114

41 – Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose – 700.573

42 – A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt, Ana Mena – 674.328

43 – Top Boy (Con Geolier) – MACE – 672.762

44 – Notti In Bianco – Blanco – 665.542

45 – Inuyasha – Mahmood – 645.152

46 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 635.967

47 – Ora – Aiello – 626.608

48 – Mia – Lortex – 626.130

49 – Head & Heart (Feat. MNEK) – Joel Corry – 612.503

50 – Bella Storia – Fedez – 606.997

