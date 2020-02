L’ultima classifica Spotify del mese di febbraio premia Ghali che guida la Top 20 con ben 3 brani tratti da DNA che ha conquistato la vetta anche della chart Fimi degli album più venduti in Italia (Ne abbiamo parlato Qui).

Ma l’incidenza dei brani sanremesi è ancora forte.

La Viral è guidata dal giovane fenomeno rap Anna che con Bando sbaraglia la concorrenza, anche se sono molti i brani provenienti da Sanremo Giovani a restare nella Top Ten.

Scopriamo la classifica Spotify partendo come di consueto dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Aprono la classifica diversi brani in discesa. Alla #20 fuck 3x di tha Supreme (1.114.946 ascolti), alla #19 Bravi A Cadere – I polmoni di Marracash con 1.125.305 stream e alla #18 Tikibombom di Levante (1.134.613).

Stessa tendenza per Dance Monkey di Tones and I alla #17 (1.195.594), Ti volevo dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (1.240.156), il brano sanremese di Elodie Andromeda alla #15 (1.325.400) e Ansia No di Fsk Satellite che si ferma alla #14 con 1.351.996 stream.

In salita alla #13 Blinding Lights dei The Weeknd (1.399.212), brano sul podio nella classifica Earone (ne abbiamo parlato Qui), così come Anna, la giovanissima rapper originaria di La Spezia, che si attesta alla #12 con Bando (1.545.303).

Altri brani in discesa sono alla #11 Me ne frego di Achille Lauro (1.599.097), alla #10 Rapide di Mahmood (1.711.624) e alla #9 Viceversa di Francesco Gabbani (1.813.125).

Nonostante perda qualche posizione, resta ottima la prestazione di blun7 a swishland di tha Supreme (1.822.828) che oggi è alla #8. Giù anche Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini (1.854.382) alla #7, Per sentirmi vivo di Fasma alla #6 (2.028.970) che il 28 febbraio ha pubblicato l’album Io Sono Fasma (Qui la nostra intervista di presentazione del progetto e Qui il nuovo videoclip).

Scendono rispettivamente alla #5 e alla #4 Fai rumore di Diodato (2.029.488) e Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (2.216.232).

Il podio è monopolizzato da Ghali che si piazza alla #3 con Marymango feat. tha Supreme (2.528.972 ascolti), alla #2 con Good Times (2.539.836) e in vetta con Boogieman feat. Salmo.

