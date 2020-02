La classifica Spotify di questa settimana rispecchia il periodo post sanremese, dimostrando una forte affezione del pubblico nei confronti dei brani che hanno preso parte alla kermesse della Città dei Fiori.

C’è, però, una netta differenza tra la Top 200 e la Viral 50. Se da una parte la classifica streaming rispecchia i gusti emersi dalle classifiche, dall’altra nella Viral c’è una forte attenzione nei confronti dei brani dei Giovani.

Una curiosità è che in quest’ultima chart è presente Che Vita Meravigliosa di Diodato (brano candidato al David, ne abbiamo parlato Qui), ma non Fai Rumore.

Scopriamo la classifica Spotify partendo come di consueto dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Risale alla #20 Crudelia – I Nervi di Marracash (1.212.669), mentre alla #19 resta stabile fuck 3x di tha supreme (1.222.294 stream). Marracash conquista anche la #18 con Bravi A Cadere – I Polmoni, in salita rispetto alla scorsa settimana.

Giù alla #17 Calmo di Shiva feat. tha supreme (1.274.277), mentre alla #16 riguadagna qualche posto Blinding Lights dei The Weeknd (1.329.243), così come Dance Monkey di Tones And I (1.353.887).

Ancora un’ottima performance per Ti Volevo Dedicare di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash che risale alla #14 con 1.355.288 ascolti. Entra alla #13 Parola di Giaime feat. Lazza ed Emis Killa con 1.422.013 stream.

In risalita anche Ansia No di Fsk Satellite (1.433.886), mentre esce dalla Top Ten Tikibombom di Levante con 1.493.795 ascolti.

Scende alla #10 Andromeda di Elodie, il pezzo più ascoltato nelle radio secondo la classifica Earone (ne abbiamo parlato Qui) con 1.746.224 stream. Alla #9 su Rapide di Mahmood (1.879.150), così come blun7 a swishland di tha supreme (1.966.883).

Su alla #7 Boogieman di Ghali feat. Salmo (2.094.824), mentre alla #6 scende Me Ne Frego di Achille Lauro con 2.284.347 ascolti in streaming.

Sale alla #5 Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini (2.332.669), così come alla #4 Viceversa di Francesco Gabbani con 2.514.169 stream, che ha esordito in vetta alla classifica dei vinili secondo la Fimi (Qui il nostro articolo).

Sul podio alla #3 Per Sentirmi Vivo di Fasma (2.560.313), in attesa dell’album in arrivo la prossima settimana. Alla #2 Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari che con 2.856.645 ascolti si stanno preparando al via del nuovo tour, mentre guida la chart Fai Rumore di Diodato che sfiora quota 3 milioni di ascolti attestandosi esattamente a 2.972.390.

Clicca su continua per la classifica Spotify Top Viral.