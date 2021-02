La Canzone Nostra di Mace, Salmo e Blanco guida la classifica Spotify Top 50 ed è al secondo posto della Top Viral. Il pezzo è stato ascoltato nell’ultima settimana il doppio rispetto al brano che occupa la posizione seguente. Un bel risultato per la canzone che questa settimana è entrata per la prima volta nella Top 3 della classifica radio.

Piazza d’onore nella Top 50 per Lady, il pezzo di Sangiovanni.

Discreto esordio per Rocco Hunt con il nuovo singolo Che Me Chiamme A Fa? feat. Geolier. Nella Top 20 anche Bugie, il nuovo singolo di Massimo Pericolo.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

1 – La Canzone Nostra ︎(con Blanco & Salmo) – Mace – 2.821.051

2 – Lady – Sangiovanni – 1.426.851

3 – Venere E Marte (feat. Marco Mengoni. Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 1.378.929

4 – Che Me Chiamme A Fa? (feat. Geolier) – Rocco Hunt 1.334.978

5 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.245.09

6 – Non Fare Così – Capo Plaza – 1.183.175

7 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 1.170.420

8 – Destri – Gazzelle – 1.166.322

9 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 1.117.762

10 – Save Your Tears – The Weeknd – 1.098.912

11 – Baby (with J Balvin) – Sfera Ebbasta – 1.047.904

12 – Coltellata (feat. Tha Supreme) – Gazzelle – 1.005.612

13 – Dákiti – Bad Bunny, Jhay Cortez – 973.318

14 – Altalene (feat. Mara Sattei & Coez) – Bloody Vinyl, Slait, Tha Supreme – 959.393

15 – Street – Capo Plaza – 925.604

16 – Concedimi – Matteo Romano – 923.835

17 – Superclassico – Ernia – 921.973

18 – Slatt (feat. Capo Plaza) – Rondodasosa – 897.361

19 – Bugie – Massimo Pericolo, Crookers – 881.879

20 – Paradise (feat. Dermot Kennedy) – Meduza – 879.339

21 – Seven 7oo (feat. Rondodasosa. Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko) – Rm4e – 879.088

22 – Il Tuo Nome – Il Tre – 874.611

23 – Apollo 13 (feat. Vegas Jones) – Il Tre – 868.270

24 – Allenamento #4 – Capo Plaza – 840.992

25 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 836.116

26 – Drivers License – Olivia Rodrigo – 830.950

27 – Britney ;-) – Rosa Chemical, Mambolosco, Radical – 826.283

28 – Splash (feat. Enzo Dong) – Mv Killa, Yung Snapp – 790.030

29 – Estate – Will – 786.830

30 – L’urlo Di Munch – Emanuele Aloia – 785.985

31 – Top Boy – (con Geolier) – Mace – 773.660

32 – Mood (feat. Iann Dior) – 24kgoldn – 761.794

33 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 760.087

34 – Tegole – Il Tre – 745.082

35 – The Business – Tiësto – 742.653

36 – Pioggia – Il Tre – 721.247

37 – Buonanotte – (con Noyz Narcos. Franco126 & Side Baby) – Mace – 713.794

38 – A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt. Ana Mena – 712.937

39 – Per Chi Non Ha Un Posto In Questo Mondo – Il Tre – 698.213

40 – Tik Tok Rmx (feat. Marracash. Guè Pequeno. Paky & Geolier) – Sfera Ebbasta – 664.579

41 – Treni (feat. Il Ghost) – Baby Gang – 660.943

42 – Mia – Lortex – 658.026

43 – Te Lo Prometto – Il Tre – 653.956

44 – Don’t Worry – Boomdabash – 641.405

45 – Inuyasha – Mahmood – 629.824

46 – Head & Heart (feat. Mnek) – Joel Corry – 624.528

47 – Blinding Lights – The Weeknd – 618.339

48 – Whoopty – Cj – 617.052

49 – Mantieni Il Bacio – Michele Bravi – 615.544

50 – Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta – 593.109

