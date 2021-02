La classifica Spotify di questa settimana premia proprio come 7 giorni fa La Canzone Nostra.

Il brano di Mace con Blanco e Salmo guida la Top 50 e anche la Top Viral.

Un risultato davvero clamoroso e che nella classifica che misura gli ascolti della settimana è davvero schiacciante. La Canzone Nostra registra il doppio degli ascolti di Coltellata, il brano di Gazzelle e tha Supreme che occupa la seconda posizione.

Gazzelle, questa settimana in vetta alle charts Fimi di Album e Vinili, piazza due brani sul podio ella Top 50 confermando il suo ottimo riscontro anche nello streaming.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

1 – La Canzone Nostra – Mace con Blanco & Salmo – 3.025.158

2 – Coltellata – Gazzelle feat. tha Supreme – 1.634.929

3 – Destri – Gazzelle – 1.613.957

4 – lady – sangiovanni – 1.462.462

5 – Venere e Marte – Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni, Frah Quintale – 1.313.049

6 – Non Fare Così – Capo Plaza – 1.282.295

7 – Tik Tok RMX – Sfera Ebbasta feat. Marracash, Guè Pequeno, Paky & Geolier – 1.262.607

8 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 1.209.274

9 – Ferma A Guardare – Ernia feat. Pinguini Tattici Nucleari – 1.195.330

10 – Save Your Tears – The Weeknd – 1.111.047

11 – Baby – Sfera Ebbasta with J Balvin – 1.091.163

12 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 1.045.028

13 – Buonanotte – Mace con Noyz Narcos, Franco126 & Side Baby – 1.010.335

14 – SEVEN 7oo – RM4E feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko – 988.451

15 – Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez – 972.584

16 – Slatt – Rondodasosa feat. Capo Plaza – 960.164

17 – Concedimi – Matteo Romano – 959.881

18 – Allenamento #4 – Capo Plaza – 943.768

19 – DÁKITI – Bad Bunny. Jhay Cortez – 937.660

20 – Superclassico – Ernia – 931.982

21 – drivers license – Olivia Rodrigo – 926.038

22 – Street – Capo Plaza – 915.647

23 – Blu – Gazzelle – 887.542

24 – Top Boy – Mace con Geolier – 875.291

25 – Però – Gazzelle – 868.534

26 – Paradise – Meduza feat. Dermot Kennedy – 862.518

27 – Belva – Gazzelle – 856.628

28 – Splash – MV Killa, Yung Snapp feat. Enzo Dong – 820.295

29 – Mood – 24kGoldn feat. iann dior – 771.161

30 – Estate – Will – 762.343

31 – 7 – Gazzelle – 760.577

32 – GBTR – Gazzelle – 733.883

33 – L’urlo di Munch – Emanuele Aloia – 711.266

34 – The Business – Tiësto ­ 708.535

35 – OK – Gazzelle – 702.824

36 – Treni – Baby Gang feat. Il Ghost – 698.385

37 – Lacri-ma – Gazzelle – 691.364

38 – Whoopty – CJ – 690.604

39 – Scusa – Gazzelle – 680.112

40 – A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt, Ana Mena – 667.412

41 – MIA – Lortex – 664.908

42 – Dal Tramonto All’alba – Mace con Venerus & Gemitaiz – 663.222

43 – Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta – 655.785

44 – Don’t Worry – Boomdabash – 654.907

45 – Demonio – Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta – 641.944

46 – Colpa Tua – Mace, Guè Pequeno con Venerus & Guè Pequeno – 641.200

47 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 640.600

48 – Blinding Lights – The Weeknd – 625.306

49 – Mantieni il bacio – Michele Bravi – 622.320

50 – Bella Storia – Fedez – 613.234

