La classifica Spotify certifica l’ottimo momento di Mace, che con La Canzone Nostra insieme a Blanco e Salmo guida le due charts. Un risultato davvero sorprendente perchè le classifiche molto raramente vedono in prima posizione lo stesso pezzo.

Mace entra nelle charts anche con altri pezzi dell’album Obe che proprio questa settimana ha esordito in vetta alla classifica di vendita Fimi riservata agli album.

Scopriamo le charts partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

1 – La Canzone Nostra – Mace Con Blanco & Salmo – 3.408.460

2 – Buonanotte – Mace Con Noyz Narcos. Franco126 & Side Baby – 1.652.071

3 – Non Fare Così – Capo Plaza – 1.440.355

4 – Lady – Sangiovanni – 1.342.353

5 – Venere E Marte – Takagi & Ketra Feat. Marco Mengoni. Frah Quintale – 1.311.536

6 – Ferma A Guardare – Ernia Feat. Pinguini Tattici Nucleari – 1.258.564

7 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 1.230.313

8 – Dal Tramonto All’alba – Mace Con Venerus & Gemitaiz – 1.214.458

9 – Colpa Tua – Mace. Guè Pequeno Con Venerus & Guè Pequeno – 1.197.052

10 – Top Boy – Mace Con Geolier – 1.176.453

11 – Allenamento #4 – Capo Plaza – 1.168.625

12 – Destri – Gazzelle – 1.143.412

13 – Baby – Sfera Ebbasta With J Balvin – 1.142.397

14 – Seven 7oo (feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko) – Rm4e – 1.098.435

15 – Non Vivo Più Sulla Terra – Mace Con Rkomi & Venerus – 1.090.332

16 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 1.058.640

17 – Save Your Tears – The Weeknd – 1.042.513

18 – Drivers License – Olivia Rodrigo – 1.041.381

19 – Slatt – Rondodasosa Feat. Capo Plaza – 1.030.756

20 – Altalene – Bloody Vinyl. Slait, Tha Supreme Feat. Mara Sattei & Coez – 1.015.337

21 – Sirena – Mace Con Ernia. Samurai Jay & Darrn – 1.010.087

22 – Concedimi – Matteo Romano – 1.001.287

23 – Acqua – Mace Con Rkomi & Madame – 994.215

24 – Notte Fonda – Mace Con Ketama126 & Psicologi – 979.915

25 – Street – Capo Plaza – 969.100

26 – Dio Non É Sordo ལ- – Mace Con Izi. Jack The Smoker & Jake La Furia – 955.720

27 – Dákiti – Bad Bunny, Jhay Cortez – 953.564

28 – Superclassico – Ernia – 947.796

29 – Candyman – Mace Con Gemitaiz – 945.015

30 – Splash – Mv Killa, Yung Snapp Feat. Enzo Dong – 928.061

31 – Sogni Lucidi – Mace Con Carl Brave & Rosa Chemical 926.010

32 – Paradise – Meduza Feat. Dermot Kennedy – 875.429

33 – Senza Fiato – Mace Con Venerus & Joan Thiele – 833.757

34 – Ayahuasca – Mace Con Colapesce & Chiello_Fsk – 831.306

35 – Mood – 24kgoldn Feat. Iann Dior – 798.758

36 – Demonio – Capo Plaza Feat. Sfera Ebbasta – 784.595

37 – Ragazzi Della Nebbia – Mace Con Fsk Satellite & Irama – 783.448

38 – Inuyasha – Mahmood – 773.667

39 – Estate – Will – 762.077

40 – Mantieni Il Bacio – Michele Bravi – 749.512

41 – Belva – Gazzelle – 719.243

42 – Whoopty – Cj – 716.517

43 – Don’t Worry – Boomdabash – 714.230

44 – The Business – Tiësto – 704.587

45 – Omg – Capo Plaza – 685.363

46 – L’urlo Di Munch – Emanuele Aloia – 683.254

47 – Mia – Lortex – 683.194

48 – Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta – 681.040

49 – Pezzo Di Cuore – Emma Con Alessandra Amoroso – 673.114

50 – Vent’anni – Måneskin 647.649

