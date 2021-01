L’ultima classifica Spotify premia Sfera Ebbasta e J Balvin nella Top 50 e Matteo Romano nella Top Viral.

Come prevedibile i brani natalizi perdono diverse posizioni, nelle chart che, viste le imminenti nuove uscite, verranno stravolte nelle prossime settimane.

Scopriamo le charts partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

Risale alla #20 Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (772.543), mentre alle #19 scende Famoso, l’inedito pubblicato da Sfera Ebbasta e successivamente inserito nell’album già certificato di platino (780.747).

Sale alla #18 Pasticche di VillaBanks, Linch, Reizon feat. Capo Plaza (788.194), mentre alla #17 scende Hollywood di Sfera Ebbasta feat. Diplo (792.573). Risale alla #16 Bella Storia di Fedez con 800.249 ascolti.

In discesa alla #15 Last Christmas degli Wham!, con 808.365 stream, mentre alla #14 in calo troviamo Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè (842.050). Giù alla #13 All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey (897.853).

Tris di brani in salita alla #12, #11, #10 dove troviamo Problemas di Paris Boy (934.289), Mood di 24kGoldn feat. iann dior (977.491) e Dákiti di Bad Bunny e Jhay Cortez (1.016.896).

In salita anche Scooby Doo di Pinguini Tattici Nucleari (1.047.996) alla #9 e Concedimi di Matteo Romano (1.053.821) alla #8.

Stabili alla #7 e alla #6 Tik Tok di Sfera Ebbasta feat. Marracash & Guè Pequeno (1.126.129) e Destri di Gazzelle (1.223.968).

Risale alla #5 Superclassico di Ernia (1.240.455), così come alla #4 Altalene di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez (1.253.000).

Sul podio alla #3 Slatt di Rondodasosa feat. Capo Plaza (1.255.283). Sfera Ebbasta conquista il secondo posto con Bottiglie Privè (1.286.397) e il primo con Baby with J Balvin (1.595.567).

21 SPLASH (feat. Enzo Dong) – MV Killa, Yung Snapp 771.768

22 Cuore Nero – prod. Frenetik&Orang3 – Blind 752.096

23 A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt, Ana Mena 739.868

24 $€ Freestyle – Sfera Ebbasta 735.955

25 M’ Manc (con Geolier & Sfera Ebbasta) – Shablo 710.910

26 Abracadabra (feat. Future) – Sfera Ebbasta 702.350

27 Hypnotized – Purple Disco Machine. Sophie and the Giants 695.167

28 Vent’anni – Måneskin 687.448

29 Whoopty – CJ 648.606

30 Blue Jeans (feat. Calcutta) – Franco126. Calcutta 619.660

31 Macarena (feat. Offset) – Sfera Ebbasta 618.178

32 Mama (feat. Nitro) – Gemitaiz 581.883

33 Male – Sfera Ebbasta 580.251

34 MIA – Lortex 577.214

35 It’s Beginning to Look a Lot like Christmas – Michael Bublé 576.318

36 Therefore I Am – Billie Eilish 572.236

37 Spigoli (feat. Mara Sattei & tha Supreme) – Carl Brave 561.367

38 What You Know Bout Love – Pop Smoke 560.872

39 7+3 – Ultimo 557.676

40 Breaking Me – Topic. A7S 542.775

41 Mediterranea – Irama 538.278

42 Barcellona – Ghali 534.634

43 Giovani Re – Sfera Ebbasta 534.626

44 Crepe – Irama 533.256

45 Il bacio di Klimt – Emanuele Aloia 532.117

46 Paradise (feat. Dermot Kennedy) – Meduza 526.100

47 Tatuaggi (feat. Ariete) – Psicologi 516.954

48 Snowman – Sia 516.829

49 Dynamite – BTS 516.503

50 The Business – Tiësto 504.336

