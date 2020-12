La classifica Spotify natalizia premia, nella Top 50 Italia, Sfera Ebbasta, che piazza 3 brani ai primi 3 posti.

Nella Top viral in vetta torna Matteo Romano, che scalza Paris Boy.

Nelle charts fanno capolino i brani natalizi. Quelli più apprezzati risultano All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, Last Christmas degli Wham! e It’s Beginning to Look a Lot like Christmas di Michael Bublé.

Scopriamo le charts partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

Sale alla #20 It’s Beginning to Look a Lot like Christmas, brano natalizio di Michael Bublé con 929.176 ascolti.

In discesa alla #19 e alla #18 Bella Storia di Fedez (955.294) e Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè (955.566), così come alla #17 e alla #16 Abracadabra di Sfera Ebbasta feat. Future (995.432) e Mood di 24kGoldn feat. iann dior (1.062.613).

Scende alla #15 Hollywood di Sfera Ebbasta feat. Diplo (1.088.496), mentre alla #14 resta stabile DÁKITI di Bad Bunny e Jhay Cortez (1.136.013).

Tris di brani in discesa alla #13, #12 e #11 dove troviamo Problemas di Paris Boy (1.155.262), Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (1.184.456) e Concedimi di Matteo Romano (1.206.784).

Apre la Top Ten Last Christmas degli Wham! (1.348.322), mentre alla #9 scende SLATT di Rondodasosa feat. Capo Plaza (1.369.442). Giù anche Superclassico di Ernia (1.425.423) alla #8 e Tik Tok di Sfera Ebbasta feat. Marracash & Guè Pequeno (1.462.503) alla #7.

Stabile alla #6 Destri di Gazzelle (1.467.479), mentre alla #5 in calo Altalene di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez (1.476.200).

Risale alla #4 All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey con 1.570.416 stream.

Sfera Ebbasta monopolizza il podio. Alla #3 Bottiglie Privè (1.702.513), alla #2 Famoso (1.845.524) e in vetta Baby with J Balvin con 1.988.807 ascolti.

21 $€ Freestyle – Sfera Ebbasta 927.282

22 Blue Jeans (feat. Calcutta) – Franco126. Calcutta 918.347

23 Cuore Nero – prod. Frenetik&Orang3 – Blind 916.465

24 Macarena (feat. Offset) – Sfera Ebbasta 853.674

25 Head & Heart (feat. MNEK) – Joel Corry 822.815

26 Pasticche (feat. Capo Plaza) – VillaBanks. Linch. Reizon 822.270

27 Vent’anni – Måneskin 797.219

28 A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt. Ana Mena 789.946

29 M’ Manc (con Geolier & Sfera Ebbasta) – Shablo 783.986

30 Santa Tell Me – Ariana Grande 782.651

31 Male – Sfera Ebbasta 763.937

32 Hypnotized – Purple Disco Machine. Sophie and the Giants 760.532

33 Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (with The B. Swanson Quartet) – Frank Sinatra 750.404

34 Giovani Re – Sfera Ebbasta 734.625

35 Spigoli (feat. Mara Sattei & tha Supreme) – Carl Brave 669.223

36 guccy bag – sangiovanni 664.809

37 Mama (feat. Nitro) – Gemitaiz 664.605

38 Jingle Bell Rock – Bob- Helms 664.429

39 Therefore I Am – Billie Eilish 659.472

40 Underneath the Tree – Kelly Clarkson 656.562

41 Whoopty – CJ 654.064

42 Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee 649.546

43 Crepe – Irama 642.392

44 Barcellona – Ghali 626.408

45 Feliz Navidad – José Feliciano 616.792

46 7+3 – Ultimo 616.609

47 What You Know Bout Love – Pop Smoke 601.336

48 Scrivile Scemo – Pinguini Tattici Nucleari 600.959

49 Il bacio di Klimt – Emanuele Aloia 600.246

50 MIA – Lortex 595.399

