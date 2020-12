La classifica Spotify Top 20 premia ancora una volta Sfera Ebbasta che piazza 3 brani nelle prime 3 posizioni.

Nella Top Viral guida Paris Boy con Problemas, davanti a Matteo Romano, giovanissimo artista piemontese che ora fa parte del roster di Polydor / Universal Music. Da segnalare l’ascesa di non +, il singolo di sangiovanni, ora impegnato ad Amici.

Scopriamo le charts partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 20.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

In discesa alla #20 e alla #19 All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey (848.779) e Macarena di Sfera Ebbasta feat. Offset (851.283). Risale alla #18 Bella Storia di Fedez (926.364), che a marzo farà il suo esordio sul palco dell’Ariston al fianco di Francesca Michielin.

Alla #17 risale Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè, uscito la scorsa estate, ma ancora molto forte (929.706).

Sfera Ebbasta scende alla #16 e alla #15, dove troviamo $€ Freestyle (951.092) e Abracadabra feat. Future (971.569).

Tris di brani in salita alla #14, #13 e #12 dove si piazzano Dákiti di Bad Bunny e Jhay Cortez (1.019.119), Mood di 24kGoldn feat. iann dior (1.028.958) e Cuore Nero di Blind (1.042.831).

In discesa alla #11 e alla #10 Hollywood di Sfera Ebbasta feat. Diplo (1.106.713) e Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (1.147.086).

Continua l’ascesa di Matteo Romano che oggi si piazza alla #9 con Concedimi (1.155.045). Su anche Problemas di Paris Boy (1.192.010), mentre alla #7 scende SLATT di Rondodasosa feat. Capo Plaza (1.344.220).

Sale alla #6 Destri di Gazzelle (1.397.789), a differenza di Superclassico di Ernia (1.400.901) che scende alla #5. Risale alla #4 ALTALENE di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme, feat. Mara Sattei & Coez (1.486.261).

Sfera Ebbasta anche questa settimana monopolizza il podio. Alla #3

Tik Tok feat. Marracash & Guè Pequeno (1.541.179), alla #2 Bottiglie Privè (1.564.792) e in vetta Baby con J Balvin con 1.990.062 ascolti.

Clicca su Continua per visualizzare la classifica Spotify Top Viral.