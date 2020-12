Classifica Spotify Settimana #50: guidano Sfera Ebbasta e Matteo Romano

La classifica Spotify Top 20 premia ancora una volta Sfera Ebbasta che occupa le prime tre posizioni e 5 pezzi tra i primi 9.

La sorpresa è Matteo Romano (Qui la nostra videointervista). Concedimi è in testa nella Top Viral Italia e nella global è al terzo posto, unico italiano nella chart.

Scopriamo le charts partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 20.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 Giovani Re di Sfera Ebbasta con 983.811 ascolti, mentre alla #19 entra Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari (1.011.225). Risale alla #18 Mood di 24kGoldn feat. iann dior (1.016.534).

Scendono alla #17 e alla #16 Male (1.030.386) e Macarena feat. Offset di Sfera Ebbasta (1.042.700). Entra alla #15 Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari (1.134.521).

Ancora Sfera Ebbasta alla #14 dove scende $€ Freestyle (1.146.336).

Poker di brani in ascesa alla #13, #12, #11 e #10 Problemas di Paris Boy (1.156.834), Concedimi di Matteo Romano (1.163.349), All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey (1.169.752) e Altalene (feat. Mara Sattei & Coez) di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme (1.212.554).

In discesa alla #9 Abracadabra di Sfera Ebbasta feat. Future (1.231.523), così come Hollywood feat. Diplo, ancora di Sfera Ebbasta (1.329.632).

In salita alla #7 e alla #6 Destri di Gazzelle (1.338.718) e Slatt di Rondodasosa feat. Capo Plaza (1.346.314). Salgono anche Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (1.364.098) alla #5 e Superclassico di Ernia (1.394.192) alla #4.

Sfera Ebbasta monopolizza il podio. Alla #3 Tik Tok feat. Marracash & Guè Pequeno (1.817.545), alla #2 Bottiglie Privè (1.886.241) e in vetta Baby con J Balvin (2.221.560).

