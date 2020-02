Dopo l’approdo in vetta della scorsa settimana, Ghali con il nuovo singolo Boogieman abdica e si deve accontentare del podio nella classifica Spotify Top 200.

tha supreme e Marracash anche questa settimana ottengono un ottimo risultato, così come Rocco Hunt.

La prossima settimana arriveranno in classifica i brani del Festival di Sanremo. La classifica sarà rivoluzionata?

Scopriamo ora la classifica Spotify partendo come di consueto dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas (1.078.753 ascolti), così come alla #19 Allora Ciao di Shade (1.089.907 stream) e alla #18 Pookie Remix di Aya Nakamura feat. Capo Plaza (1.107.368).

In discesa anche Soldi In Nero di Shiva feat. Sfera Ebbasta alla #17 con 1.120.486 ascolti, Tutto Questo Sei Tu di Ultimo alla #16 (1.160.877) e Falling di Trevor Daniel (1.187.562 stream) alla #15.

Perdono posizioni rispetto a sette giorni fa anche Godzilla di Eminem feat. Juice Wrld (1.258.515), oggi alla #14, e i brani di Marracash Crudelia – I Nervi (1.278.073) e Bravi A Cadere – I Polmoni (1.310.728) rispettivamente alla #13 e alla #12.

Sale alla #11 Rapide di Mahmood con 1.314.552 ascolti (Qui la nostra analisi sul brano).

Marracash feat. tha supreme & Sfera Ebbasta apre la Top Ten con L’Ego (1.347.236) preceduto da due brani di Rocco Hunt. Alla #9 Stu Core T’apparten (1.400.273) e alla #8 Ti Volevo Dedicare (feat. J-Ax & Boomdabash) con 1.517.074 ascolti.

Sale alla #7 Boss di Paky (1.604.595), mentre alla #6 non si muove Dance Monkey di Tones And I con 1.619.862 stream, così come fuck 3x di tha supreme (1.635.012).

Fuori dal podio Ansia No di Fsk Satellite (1.913.470 ascolti), mentre perde lo scettro e si piazza alla #3 Boogieman di Ghali feat. Salmo (1.941.808).

Stabile alla #2 blun7 a swishland di tha supreme (2.459.310), mentre si issa in vetta Calmo di Shiva feat. tha supreme (3.180.154).

