La classifica Spotify Top 20 di questa settimana premia Sfera Ebbasta. Il singolo Bottiglie Privè, che si sta ben comportando anche nella chart Earone, si conferma in vetta con un vantaggio di più di 2 milioni di ascolti sul brano che si trova alla piazza d’onore.

Bene i pezzi degli artisti in gara a X-Factor, che occupano buone posizioni anche nella Top Viral.

Così così i Maneskin che entrano solo alla #29 con poco più di 800’000 ascolti. Un risultato discreto, ma non in linea con i numeri del passato.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scendono alla #20 e alla #19 What You Know Bout Love di Pop Smoke (903.141) e Machete Satellite di Bloody Vinyl, Slait, Young Miles feat. Salmo, Taxi B & Greg Willen (926.427).

Tris di nuove entrate alla #18, #17 e #16 dove troviamo Al Pacino di Izi feat. IDK (930.930), Flop di Izi feat. Leon Faun (938.661) e Vittoria di Casadilego (prod. Strage – Slait) con 967.543 ascolti.

Risale alla #15 Te lo prometto di Il Tre (971.540), mentre alla #14 scende X 1 MEX di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme, Young Miles feat. Dani Faiv (1.036.512). Alla #13 in salita Hypnotized di Purple Disco Machine, Sophie and the Giants (1.087.227).

Scende alla #12 uno dei brani tormentone della scorsa estate, A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena (1.131.944). In salita alla #11 e alla #10 Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (1.134.932) e Bella Storia di Fedez (1.232.238).

Tris di brani in discesa alla #9, #8 e #7 dove troviamo M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (1.245.062), Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè (1.301.285) e Mood di 24kGoldn feat. iann dior (1.431.839).

Entra alla #6 Cuore Nero di Blind (prod. Frenetik&Orang3) con 1.569.827 ascolti, mentre alla #5 e alla #4 restano stabili SLATT

di Rondodasosa feat. Capo Plaza (1.746.004) e Superclassico di Ernia (1.747.739).

Sul podio alla #3 Destri di Gazzelle (1.936.241), alla #2 Altalene di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei & Coez (1.941.301) e in vetta per la seconda settimana consecutiva Bottiglie Privè di Sfera Ebbasta con 3.933.369 ascolti.

