Classifica Spotify Settimana #41: dominio Bloody Vinyl! 9 brani nella Top Ten!

La classifica Spotify di questa settimana registra l'assoluto dominio dei brani di BV3, il progetto del collettivo urban Bloody Vinyl.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #41: il collettivo Bloody Vinyl monopolizza le charts

Bloody Vinyl, collettivo composto da 25 artisti della scena urban italiana, capitanati da Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles conquista le classifiche di vendita Fimi.

SANREMO GIOVANI 2020: ecco i 61 artisti selezionati per le audizioni

Ecco i nomi dei 61 artisti che si sfideranno nella audizioni dal vivo per Sanremo Giovani 2020. .

Classifica Radio Earone Settimana #41: Emma perde la vetta a favore di Dua Lipa

Il singolo di Dua Lipa per la prima volta in vetta. Giù Emma e Tommaso Paradiso, mentre Ligabue torna sul podio.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 9 ottobre

Negramaro, Gionnyscandal, Young Signorino, Marco Masini tra gli artisti di questa settimana.

Svelata data di uscita e tracklist di "Padroni di niente", il nuovo album di Fiorella Mannoia

Tra gli autori torna un'artista che ha già firmato due dei più grandi successi del repertorio di Fiorella.

Laura Pausini: annunciato il nuovo singolo "Io sì", scritto da Diane Warren

Laura Pausini ha annunciato il nuovo singolo "Io sì", scritto da Diane Warren per il nuovo film di Edoardo Ponti.

Area Sanremo 2020: ecco i nomi dei primi iscritti

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il limite delle iscrizioni sarà di 600 artisti.

"Ferro" ecco quando e come vedere il documentario sulla carriera di Tiziano Ferro (video trailer)

Il progetto sarà disponibile nel giorno dell'uscita del primo disco di cover del cantautore.

Settembre 2020 Top e Flop: Emma e Gigi D'Alessio le sorprese. Male Fiorella Mannoia

Tempo di bilanci per l'ultimo mese di questa strana estate 2020. Sorprendono Emma, Gigi D'Alessio e Ligabue. Male Fiorella Mannoia e.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Matthew Lee: "Mi sveglio alla mattina pensando... alla musica!"

E' uscito il nuovo album di Matthew Lee Rock’N’Love, che contiene anche l'omonimo singolo interpretato con Paolo Belli.

Videointervista ai De Sfroos: "L'idea della reunion era nella testa di tutti, ma non era stata cavalcata..."

E' uscita la nuova versione celebrativa e rimasterizzata di Manicomi, l'album dei De Sfroos uscito originariamente nel 1995. Ecco l'intervista a Davide e Alessandro.

Intervista a Roberta Finocchiaro: “Questo disco rappresenta il ciclo degli stati emotivi della vita”

Save Live With The Rhythm è il titolo del nuovo album di Roberta Finocchiaro. Prodotto da Steve Jordan, è stato registato a New York.

Videointervista a Michele Morrone: "Voglio essere vicino al mio pubblico attraverso la musica.”

E' uscito "Dark Room", l'album d'esordio dell'attore e cantante Michele Morrone, certificato d'oro in Polonia.

Videointervista a Manfredi: “Un disco... deve vivere in tour!”

E' uscito Hollywood, il nuovo singolo di Manfredi. Una presa di coscienza sulle storie d'amore che non sono proprio come raccontato nei film!.

Sanremo 2021: Amadeus alle prese con la scelta del cast del Festival "salva carriere"

Festival di Sanremo 2021, un'edizione importante quella che prenderà il via nel mese di marzo. La prima dell'era (si spera) post Covid-19, quella in cui tanti artisti cercheranno ossigeno per riprendersi da un momento discografico difficile e dalla quasi totale assenza di live.Lo abbiamo detto più volte sulle nostre pagine, quella che ci aspetta sarà...

Francesco Bianconi: il nuovo singolo “Certi Uomini” aspettando “Forever”

E' uscito il nuovo singolo di Francesco Bianconi Certi Uomini, nuovo tassello che comporrà l'album Forever in arrivo il 16 ottobre.

De Sfroos: “Manicomi” sul podio! Annunciate nuove presentazioni live

La nuova edizione dello storico album dei De Sfroos Manicomi ha esordito sul podio della chart Fimi dei vinili. Annunciati nuove presentazioni.

Mecna: svelata la tracklist del nuovo album “Mentre Nessuno Guarda” in uscita il 16 ottobre

Sono state svelate tracklist e collaborazioni del nuovo album di Mecna Mentre Nessuno Guarda discponibile dal 16 ottobre.

Silver: fuori “Power Of Love”, brano squalificato da Sanremo Giovani

Tre anni dopo la controversa squalifica a Sanremo Giovani, è ora in radio e in digitale il singolo di Silver Power Of Love.

Tommaso Paradiso regista: nei prossimi giorni via alle riprese del primo film

Tommaso Paradiso, ospite di Maurizio Costanzo su Rai Isoradio, ha annunciato che a breve inizieranno le riprese del primo film da regista.

Elisa: il concerto di Udine di sabato 10 ottobre si sdoppia, tutti potranno assistere

Per permettere di partecipare a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto, il concerto del 10 ottobre di Elisa a Udine sarà sdoppiato. Appuntamento alle 15 e alle 18.30.

Ensi: fuori “Mari” feat. Giaime, brano fresco, scanzonato e dal testo irriverente (Testo e Audio)

E' uscito il nuovo singolo di Ensi Mari. Prodotto da Andry The Hitmaker vede la collaborazione di Giaime. Aspettando l'Ep in arrivo il 23 ottobre.

Area Sanremo 2020: svelati i nomi dei componenti della Commissione Artistica

Sono ora stati svelati i nomi dei cinque componenti della Commissione Artistica di Area Sanremo 2020 che valuterà i ragazzi.

X Factor 2020 - Resoconto della prima parte dei Bootcamp

Nella prima puntata delle temuta fase delle sedie tocca a Hell Raton e Mika scegliere chi portare avanti.

Pierdavide Carone un tuffo nel puro cantautorato italiano nel live al Memo di Milano

Tra gli ospiti saliti sul palco Marco Carta, Neno, Alessio Bernabei e Vanessa Grey.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2021 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grande attesa per il ritorno di Laura Pausini, dei Maneskin e il debutto di Tommaso Paradiso. Cosa ci aspetta nel 2021 discografico?.

Speranza: il nuovo singolo “Fendt Caravan” aspettando l'album “L'ultimo a morire”

E' uscito Fendt Caravan, il nuovo singolo di Speranza che insieme a Iris farà parte della tracklist dell'album d'esordio L'ultimo a morire.

Aiello: dopo il successo di “Vienimi (a ballare)”, indizi social per svelare il nuovo singolo

Dopo l'ottimo riscontro di Vienimi (a ballare), che ha conquistato il disco di platino, è tutto pronto per il nuovo singolo di Aiello.

Soundreef: dal 2021 la gestione per l'online dei Big del rap e della trap

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Orchestra Sinfonica di Sanremo: finalmente avrà una sua sede, il Palafiori

La musica che gira: il punto della situazione e due grandi risultati ottenuti

Sugar Music Publishing & Warp Publishing siglano un accordo di sub edizione

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 9 ottobre

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 9 ottobre

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

Dai raduni dei fan club agli screenshot in diretta con cantante: come è successo?

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

La giovane cantautrice Lamine lancia il nuovo singolo "Non esisti"

Raim: un ricordo del primo viaggio a New York nel nuovo singolo “Ali per l’America”

Il giovane cantautore Saita ha lanciato il singolo "Contrasto"

Matteo Alieno: la totale incertezza verso il futuro nel nuovo singolo “La Paura”

Davidof: fuori “Fiori d'Estate”, nuovo singolo tra sonorità acustiche e influenze anni '80

La Crisi Di Luglio: fuori “La-Rissa” feat. Fools Garden, un inno alla non violenza

Certificazioni FIMI settimana #40: Doppi riconoscimenti per Gazzelle, Gué Pequeno e Achille Lauro

Classifica Spotify Settimana #40: Ernia ancora in testa, ma occhio a Gazzelle!

Classifiche Di Vendita Settimana #40: Emis Killa e Jake La Furia fermano Renato Zero e Achille Lauro

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Samuele Bersani Intervista Cinema Samuele

Silvia Salemi Intervista Chagall

Raige Intervista Cartagine

Francesco Guccini e Mauro Pagani Note di Viaggio Capitolo 2

Matthew Lee Intervista Rock'n'Love

Michele Morrone Intervista Dark Room

Roby Facchinetti Intervista Katy per Sempre

Jamil Intervista Rap Is Back

Vale Lambo Intervista Come il Mare

Renato Zero Presentazione Zerosettanta Volume Tre

Emis Killa & Jake La Furia Intervista 17

Michele Bravi Intervista Premio Lunezia 2020