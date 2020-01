L’ultima classifica Spotify del mese del primo mese del 2020 vede l’approdo in vetta di Boogieman, il nuovo singolo di Ghali e Salmo.

Sorprende Rocco Hunt che ha 2 brani nelle prime sette posizioni, dimostrando ancora una volta l’ottimo lavoro svolto nelle realizzazione dell’album Libertà (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Nella Viral davanti a tutti ancora una volta Brunori Sas, questa settimana primo anche tra gli album e i vinili (Qui il nostro articolo con le classifiche Fimi).

Scopriamo la classifica Spotify partendo come di consueto dalla Top 20 Italia.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Scende alla #20 Roxanne di Arizona Zervas con 980.355 ascolti. Entra alla #19 Rapide, il nuovo singolo di Mahmood (993.718), mentre alla #18 Allora Ciao di Shade con 1.065.850 stream.

Nuova entrata alla #17 dove troviamo Calmo, nuovo singolo di Shiva feat. tha supreme (1.105.720 ascolti), mentre alla #16 fa qualche passo indietro Ritmo (Bad Boys For Life) dei The Black Eyed Peas con 1.146.559 stream.

In discesa alla #15 Pookie Remix di Aya Nakamura feat. Capo Plaza (1.148.448), alla #14 Falling di Trevor Daniel (1.159.705), alla #13 Tutto Questo Sei Tu di Ultimo (1.215.876 ascolti), alla #12 Soldi In Nero di Shiva feat. Sfera Ebbasta (1.261.353) e alla #11 dove troviamo Bravi A Cadere – I Polmoni di Marracash che esce dalla Top ten nonostante i 1.336.366 ascolti.

Alla #10 giù anche Crudelia – I Nervi di Marracash con 1.373.048 stream, mentre alla #9 fa il suo ingresso uno dei guru di una certa forma di Rap, ovvero Eminem con Godzilla feat. Juice Wrld (1.394.328).

Marracash occupa la posizione #8 con Supreme – L’ego feat. tha supreme & Sfera Ebbasta (1.473.905), mentre Rocco Hunt feat. J-Ax e Boomdabash si piazzano alla #7 con Ti Volevo Dedicare (1.544.549 ascolti).

Scende alla #6 il tormentone Dance Monkey di Tones And I con 1.691.274 ascolti, così come alla #5 fuck 3x di tha supreme (1.760.040 stream).

Con un gran balzo si piazza alla #4 Stu Core T’apparten di Rocco Hunt (1.828.438), mentre risultano in discesa alla #3 Ansia No di Fsk Satellite (2.030.049) e blun7 a swishland di tha supreme (2.664.441).

Fa il suo esordio direttamente in vetta Boogieman di Ghali feat. Salmo (3.146.780 ascolti).

Clicca su continua per la classifica Spotify Top Viral.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP VIRAL

1 Per Due Che Come Noi Brunori Sas

2 Carillon Nahaze With Achille Lauro

3 Kraazy Likybo

4 The Box Roddy Ricch

5 Che Vita Meravigliosa Diodato

6 Ansia No Fsk Satellite

7 Blinding Lights The Weeknd

8 Valori Aggiunti Tutti Fenomeni

9 Bim Bam Toi Carla

10 Candy Villabanks

11 Vorrei Dirti Anto Paga

12 Falling Trevor Daniel

13 blun7 a swishland tha supreme

14 Tutto Questo Sei Tu Ultimo

15 Sei Bella Come Roma Dandy Turner

16 Courmayeur Dj Matrix feat. Gabry Ponte

17 Goodmorningtokyo! Tokyo’s Revenge

18 Tusa Karol G

19 Cadiamo Insieme Holden

20 Magnifico Difetto Benji & Fede