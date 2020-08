La classifica Spotify di questa settimana premia ancora una volta Rocco Hunt e Ana Mena, primi con un buon margine di vantaggio su Mediterranea di Irama.

Nella Top Viral 50 prosegue l’ottimo momento del producer sudafricano Master KG che si prende per l’ennesima volta i primi due posti della classifica.

In questa chart da notare ai piedi del podio Non ce n’è Coviddi di Claudio Dodoi, un pezzo trash che d’estate… non può mancare!

Scopriamo, come di consueto, prima la classifica Spotify Top 20 Italia nel dettaglio.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Stabili alla #20 e alla #19 due brani che in classifica hanno vissuto tempi migliori. Si tratta di Guaranà di Elodie (1.496.096) e Good Times di Ghali (1.514.105). Scende alla #18 Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme (1.514.272).

Risale alla #17 Mamacita dei Black Eyed Peas (1.538.652), mentre alla #16 non si muove Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random (1.572.688).

Alla #15 prosegue la discesa di 0ffline di tha Supreme feat. bbno$ (1.604.821), a differenza di Dorado di Mahmood feat. Sfera Ebbasta & Feid (1.763.424) che sale e si piazza alla #14. Il cantautore vincitore di Sanremo 2019 è stato tra i protagonisti della Notte della Taranta 2020 (ne abbiamo parlato Qui e Qui la nostra videointervista).

Stabile alla #13 Autostop di Shade (1.764.602), alla #12 scende Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 (1.788.094) e alla #11 mantiene la stessa posizione di 7 giorni fa Breaking Me di Topic (1.819.984).

Apre la Top Ten Ciclone di Takagi & Ketra feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo con 1.836.214 ascolti. In calo alla #9 Bimbi Per Strada (Children) di Fedez (2.012.750).

Risale alla #8 Superclassico di Ernia (2.092.124), brano che piano piano sta scalando la classifica radio Earone. In netto calo alla #7 Non mi basta più di Baby K feat. Chiara Ferragni (2.137.432).

Prosegue l’ascesa di Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè che questa settimana con 2.317.528 stream si piazza alla #6. Stabili alla #5 e alla #4 Paloma di Fred De Palma feat. Anitta (2.431.788) e M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (2.536.990).

Immutato il podio. Alla #3 Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (2.620.166), alla #2 Mediterranea di Irama (2.703.942) e in vetta A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena (3.587.896).

