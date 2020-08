La classifica Spotify Top 20 premia anche questa settimana A Un Passo dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena. Il brano, che funziona anche nella chart Fimi, sta pian piano scalando anche la classifica radio Earone, anche se la vetta è ancora lontana (ne abbiamo parlato Qui).

Nella classifica Spotify Top Viral il producer sudafricano Master KG è primo. In questa strana estate 2020 è una piacevole abitudine.

Sorprende l’ingresso solo al quinto posto di 0ffline, il singolo di tha Supreme feat. bbno$ che completa l’album 23 6451 (Qui il nostro articolo).

Scopriamo la classifica Spotify Top 20 Italia nel dettaglio.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Stabile alla #20 Rockstar di di DaBaby feat. Roddy Ricch con 1.447.465 stream. Scendono alla #19 e alla #18 Guaranà di Elodie (1.673.411) e Good Times di Ghali (1.707.742).

Sale alla #17 Ciclone di Takagi & Ketra feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo (1.785.086), mentre alla #16 e alla #15 in calo Mamacita dei Black Eyed Peas (1.818.636) e Spigoli di Carl Brave, tha Supreme e Mara Sattei (1.840.722).

Prosegue l’ascesa di Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè con 1.854.960 stream che oggi è alla #14. Stabile alla #13 Autostop di Shade (1.871.450), brano che ancora stenta nella chart radio. Giù alla #12 Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random (1.908.488).

Non si muove dalla #11 Breaking Me di Topic (1.912.340), mentre alla #10 scende Superclassico di Ernia (2.031.537). In salita alla #9 Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 (2.055.442).

Tris di brani in discesa alla #8, #7 e #6 dove troviamo Bimbi Per Strada (Children) di Fedez (2.149.178), Paloma di Fred De Palma feat. Anitta (2.407.961) e Non mi basta più di Baby K feat. Chiara Ferragni (2.456.523).

Timido ingresso per il nuovo singolo di tha Supreme. 0ffline feat. bbno$ entra alla #5 con 2.615.481 stream. Stabile alla #4 M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (2.894.635).

Sul podio alla #3 Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (2.966.639) e alla #2 Mediterranea di Irama (3.056.172). In vetta si conferma A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena con 3.972.493 ascolti.

