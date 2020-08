L’ultima classifica Spotify del mese di luglio premia nella Top 20 per la seconda settimana consecutiva il duetto estivo di Rocco Hunt e Ana Mena. Nella Viral ancora primo il producer sudafricano Master KG, una delle rivelazioni dell’estate che pian piano sta scalando anche la classifica Earone.

Nella Top 20 da segnalare come la musica italiana è regina incontrastata dell’estate, occupando le prime 9 posizioni della chart.

Scopriamo la classifica Spotify Top 20 Italia nel dettaglio.

TOP 20 SPOTIFY ITALIA

Rientra nella Top 20 Rockstar di DaBaBy feat. Roddy Ricch con 1.538.890 ascolti. Scende alla #19 2 Tiri di Lazza feat. tha Supreme con 1.571.181 stream, mentre alla #18 sale Ciclone di Takagi & Ketra feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo (1.745.447).

Risale alla #17 Guaranà di Elodie (1.809.629), così come alla #16 Chico di Guè Pequeno feat. Rose Villain & Luchè (1.818.649) e alla #15 Good Times di Ghali (1.857.118).

Altro poker di brani in ascesa dove troviamo rispettivamente alla #14, #13, #12 e #11 Spigoli di Carl Brave (1.865.865), Autostop di Shade (1.947.101), Mamacita di Black Eyed Peas (1.968.460) e Breaking Me di Topic (1.993.051).

Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 apre la Top Ten con 2.056.240 ascolti. Scende alla #9 Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random (2.062.983), mentre alla #8 risale Superclassico di Ernia (2.064.211).

Fedez, che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per aver risposto per le rime alle dichiarazioni discutibili di Andrea Bocelli (ne abbiamo parlato Qui), oggi occupa la #7 con Bimbi Per Strada (Children) con 2.192.265 stream.

In netta ascesa Paloma di Fred De Palma feat. Anitta con 2.283.286, risultato ancora ben lontano dai fasti di Una Volta Ancora. Stabili alla #5 e alla #4 Non mi basta più di Baby K feat. Chiara Ferragni (2.701.230) e M’ Manc di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta (3.024.015).

Sul podio alla #3 scende Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (3.276.439), mentre alla #2 risale Mediterranea di Irama (3.287.872).

Conferma al primo posto per A Un Passo Dalla Luna di Rocco Hunt e Ana Mena con 4.030.602 stream.

