La classifica Spotify Top 50 premia per la seconda settimana consecutiva Allenamento #4 di Capo Plaza, che si conferma primo davanti a La Nostra Canzone di Mace, Blanco e Salmo, anche se i punti di scarto sono davvero pochissimi.

La più alta nuova entrata è Pezzo di Cuore di Emma e Alessandra Amoroso che fa, però, il suo esordio solo alla #23.

Nella Viral Il Cielo Contromano di Deddy si conferma anche questa settimana il brano più apprezzato dell’edizione 2020-21 di Amici.

Scopriamo le charts partendo come di consueto dalla Classifica Spotify Top 50.

TOP 50 SPOTIFY ITALIA

1 – Allenamento #4 – Capo Plaza – 1.932.760

2 – La Canzone Nostra (Con Blanco & Salmo) – Mace – 1.923.742

3 – Seven 7oo (Feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko) – Rm4e – 1.625.656

4 – Baby (With J Balvin) – Sfera Ebbasta – 1.359.585

5 – Slatt (Feat. Capo Plaza) – Rondodasosa – 1.259.537

6 – Drivers License – Olivia Rodrigo – 1.237.929

7 – Superclassico – Ernia – 1.202.705

8 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 1.196.978

9 – Destri – Gazzelle – 1.188.125

10 – Splash (Feat. Enzo Dong) – MV Killa, Yung Snapp – 1.155.967

11 – Altalene (Feat. Mara Sattei & Coez) – Bloody Vinyl, Slait, Tha Supreme – 1.140.960

12 – Venere E Marte (Feat. Marco Mengoni, Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 1.018.006

13 – Concedimi – Matteo Romano – 988.564

14 – Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta – 985.779

15 – Dákiti – Bad Bunny, Jhay Cortez – 968.545

16 – Mood (Feat. Iann Dior) – 24kgoldn – 871.791

17 – Pasticche (Feat. Capo Plaza) – Villabanks, Linch, Reizon – 820.437

18 – Tik Tok (Feat. Marracash & Guè Pequeno) – Sfera Ebbasta – 816.290

19 – Problemas – Paris Boy – 810.687

20 – Don’t Worry – Boomdabash – 778.915

21 – Head & Heart (Feat. Mnek) – Joel Corry – 772.125

22 – Bella Storia – Fedez – 758.043

23 – Pezzo Di Cuore (Con Alessandra Amoroso) – Emma – 751.798

24 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 749.302

25 – Paradise (Feat. Dermot Kennedy) – Meduza – 732.079

26 – Whoopty – CJ – 716.622

27 – Vent’anni – Måneskin – 712.445

28 – Cuore Nero – Prod. Frenetik&Orang3 – Blind – 668.261

29 – Chico (Feat. Rose Villain & Luchè) – Guè Pequeno, Luche – 666.171

30 – A Un Passo Dalla Luna – Rocco Hunt, Ana Mena – 663.103

31 – Mia – Lortex – 650.061

32 – The Business – Tiësto – 634.507

33 – Estate – Will – 629.801

34 – M’ Manc (Con Geolier & Sfera Ebbasta) – Shablo – 628.348

35 – $€ Freestyle – Sfera Ebbasta – 615.345

36 – Guccy Bag – Sangiovanni – 598.259

37 – Blue Jeans (Feat. Calcutta) – Franco126, Calcutta – 580.678

38 – Wildpirata (Feat. Tedua) – Prod. Garelli & Chryverde – Inoki – 579.532

39 – Hypnotized – Purple Disco Machine, Sophie And The Giants – 579.179

40 – Crepe – Irama – 574.966

41 – Hollywood (Feat. Diplo) – Sfera Ebbasta – 563.922

42 – Take You Dancing – Jason Derulo – 551.098

43 – Therefore I Am – Billie Eilish – 549.493

44 – Barcellona – Ghali – 546.630

45 – Mama (Feat. Nitro) – Gemitaiz – 546.168

46 – Il Cielo Contromano – Deddy – 545.803

47 – All We Got (Feat. Kiddo) – Robin Schulz – 539.908

48 – San Lorenzo (Feat. Annalisa) – Alfa, Yanomi – 539.025

49 – Il Mio Amico (Feat. Fabri Fibra) – Madame – 533.956

50 – Una Canzone D’Amore Buttata Via – Vasco Rossi – 523.652

